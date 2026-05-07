ΑΣΕΠ 2Κ2026: Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για τις 1.696 θέσεις στο Υπουργείο Υγείας

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι (1.696) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Κεφάλαιο Δ΄ Παράρτημα Β΄).



Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 8 Μαΐου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 και λήγει στις 21 Μαΐου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.



Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.



Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψηφίους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών. Το ΑΣΕΠ, επισημαίνει ότι δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.