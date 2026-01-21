ΑΣΕΠ: Έρχονται πάνω από 15.000 προσλήψεις το 2026 – Ποιες προκηρύξεις «ανοίγουν»

Αναλυτικά στοιχεία για το έργο του ΑΣΕΠ την περίοδο 2021–2025, αλλά και τον προγραμματισμό των προκηρύξεων που αναμένεται να εκδοθούν εντός του 2026, παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Αρχής, Θανάση Παπαϊωάννου. Σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, έγινε εκτενής αναφορά στη λειτουργία και την παραγωγικότητα του ΑΣΕΠ τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στη σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε από 19,6 σε 12 μήνες την τελευταία τριετία, παρά την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των θέσεων που διαχειρίστηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.



Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Πανελλήνιο Γραπτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (1Γ/2025), ο οποίος σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και ψηφιακό μοντέλο επιλογής προσωπικού στο Δημόσιο, καθώς και στις αναπληρώσεις που απαιτήθηκαν την περίοδο 2021–2025 λόγω των υψηλών ποσοστών άρνησης διορισμού.



Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πορεία των διαδικασιών επιλογής οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων, τόσο για υπουργεία και φορείς του Δημοσίου όσο και για τον τομέα της Υγείας. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν διαδικασίες για δεκάδες θέσεις διοίκησης σε υπουργεία, φορείς και υγειονομικές περιφέρειες, με τη συμμετοχή εκατοντάδων υποψηφίων.

Οι προκηρύξεις που έρχονται το 2026

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό του 2026, το ΑΣΕΠ παρουσίασε τις προκηρύξεις τακτικού προσωπικού που δρομολογούνται, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Δημόσιας Διοίκησης. Προγραμματίζονται πάνω από 15.000 προσλήψεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Πάνω από 3.700 θέσεις μόνιμου και τριετούς προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

1.600 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού

Προκηρύξεις για υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1.800 θέσεις αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία (ποσοστό 50% και άνω)

Χιλιάδες θέσεις Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός των προκηρύξεων Β΄ Σταδίου που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 1Γ/2025. Συνολικά προβλέπεται η κάλυψη περίπου:

2.700 θέσεων κατηγορίας ΤΕ

3.500 θέσεων κατηγορίας ΠΕ

90 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Να σημειωθεί επίσης πως ενώ το 2024 είχαν εκδοθεί αποτελέσματα για 23.445 θέσεις, το 2025 εκδόθηκαν αποτελέσματα για 27.594 θέσεις.

Παπαϊωάννου: «Δεν εφησυχάζουμε - παραμένουν προκλήσεις»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι τα θετικά αποτελέσματα του 2025 οφείλονται σε οργανωτικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, αλλά και στην αφοσίωση των εργαζομένων της Αρχής. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ανάγκες στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης παραμένουν αυξημένες και πως βασική πρόκληση για το 2026 εξακολουθεί να είναι η άρνηση διορισμού από σημαντικό ποσοστό επιτυχόντων.