ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη 2ΓΒ 2026 για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις πτυχιούχων στο δημόσιο

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό την Τρίτη (26/5) ότι εκδόθηκε η 2ΓΒ/2026 προκήρυξη (ΦΕΚ 25/22.05.2026/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (4.747) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης.



Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).



Οι συμμετέχοντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).



Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.