Ασφάλεια e-banking: Πώς προστατεύεις τα χρήματά σου στο online banking

Η ασφάλεια e-banking είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Πλέον πληρώνουμε λογαριασμούς, κάνουμε μεταφορές χρημάτων και διαχειριζόμαστε επενδύσεις απευθείας από το κινητό ή τον υπολογιστή μας.

Είναι βολικό, γρήγορο και πρακτικό. Όμως, όσο αυξάνεται η χρήση, τόσο αυξάνονται και οι ψηφιακοί κίνδυνοι.

Ας δούμε τι απειλεί πραγματικά το e-banking και πώς μπορείς να προστατευτείς χωρίς να γίνεις ειδικός στην κυβερνοασφάλεια.

Τι σημαίνει ασφάλεια e-banking στην πράξη;

Η ασφάλεια e-banking αφορά όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι:

μόνο εσύ έχεις πρόσβαση στον τραπεζικό σου λογαριασμό

οι συναλλαγές σου δεν υποκλέπτονται

τα προσωπικά και οικονομικά σου δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά

Δεν είναι μόνο ευθύνη της τράπεζας. Ένα μεγάλο κομμάτι εξαρτάται από τις δικές μας συνήθειες.

Οι πιο συχνοί κίνδυνοι στο online banking

Οι περισσότερες απάτες δεν γίνονται με “χακάρισμα” τραπεζών, αλλά με εξαπάτηση χρηστών.

Συνηθισμένες απειλές:

Phishing emails ή SMS που μοιάζουν με ειδοποιήσεις τράπεζας

που μοιάζουν με ειδοποιήσεις τράπεζας Ψεύτικες ιστοσελίδες που αντιγράφουν το e-banking login

που αντιγράφουν το e-banking login Κακόβουλο λογισμικό σε μολυσμένες συσκευές

σε μολυσμένες συσκευές Δημόσια Wi-Fi χωρίς καμία προστασία

χωρίς καμία προστασία Αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης

Αν πέσεις σε μία από αυτές τις παγίδες, η πρόσβαση στον λογαριασμό σου μπορεί να χαθεί μέσα σε λεπτά.

Βήμα-βήμα συμβουλές για ασφάλεια e-banking

Η καλή είδηση; Η ασφάλεια e-banking μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με απλές κινήσεις.

Τι πρέπει να κάνεις:

Χρησιμοποίησε ισχυρό και μοναδικό κωδικό για το e-banking Ενεργοποίησε two-factor authentication (2FA) Έλεγχε πάντα το URL πριν συνδεθείς Μην αποθηκεύεις κωδικούς σε browsers ή σημειώσεις Κάνε logout μετά από κάθε συνεδρία Ενημέρωνε τακτικά το λειτουργικό και τις εφαρμογές σου

Μπορεί να ακούγονται βασικά, αλλά κάνουν τεράστια διαφορά.

Δημόσια δίκτυα και e-banking: μεγάλος κίνδυνος

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι η χρήση e-banking σε δημόσια Wi-Fi. Καφετέριες, ξενοδοχεία και αεροδρόμια είναι ιδανικά σημεία για υποκλοπή δεδομένων.

Εδώ βοηθάει σημαντικά ένα VPN, το οποίο κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σου και προστατεύει τις συναλλαγές σου, ακόμα και σε μη ασφαλή δίκτυα.

Η υπηρεσία SafeWeb της SkyTelecom, που περιλαμβάνει το Surfshark VPN, προσφέρει επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για online τραπεζικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο:

προστατεύεις τα οικονομικά σου δεδομένα

αποφεύγεις υποκλοπές σε δημόσια Wi-Fi

μειώνεις δραστικά τον κίνδυνο απάτης

Για όσους χρησιμοποιούν συχνά e-banking από κινητό ή laptop εκτός σπιτιού, είναι μια ιδιαίτερα πρακτική λύση.

Mobile banking: extra προσοχή στο κινητό

Το κινητό έχει γίνει το βασικό εργαλείο e-banking. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και επιπλέον φροντίδα.

Καλές πρακτικές:

Κλείδωμα οθόνης με PIN ή βιομετρικά

Εφαρμογές μόνο από επίσημα app stores

Αποφυγή rooted ή jailbroken συσκευών

Άμεση απενεργοποίηση e-banking αν χαθεί το κινητό

Η ασφάλεια e-banking ξεκινά από την ασφάλεια της συσκευής σου.

Συμπέρασμα

Το e-banking είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Με λίγη προσοχή, σωστές συνήθειες και σύγχρονες λύσεις προστασίας, η ασφάλεια e-banking μπορεί να παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Μην περιμένεις να συμβεί κάτι για να δράσεις, η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη επένδυση.