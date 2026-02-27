Aσφαλιστική παραγωγή: Έσπασε το φράγμα των 6 δισ. ευρώ ασφαλίστρων το 2025

Το φράγμα των 6 δισ. ευρώ (επίπεδα που είχε η ασφαλιστική αγορά μόνο το 1999 λόγω των ασφαλιστικο-επενδυτικών προϊόντων) έσπασε η παραγωγή του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η ασφαλιστική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 6,012 δισ. ευρώ με μεσοσταθμική άνοδο 5,6%. Τα επίπεδα των 6 δισ. ευρώ προήλθε αφ’ ενός από τις τιμολογιακές ανατιμήσεις των ασφαλίστρων σε πολλούς κλάδους αλλά και στην είσοδο νέων πελατών στον κλάδο (πρωτασφαλίσεις) μετά τα μέτρα που προώθησε η κυβέρνηση από τις αρχές του 2025 για τις ασφαλίσεις έναντι φυσικών καταστροφών. Επίσης τα κίνητρα του ΕΝΦΙΑ (μείωση 20%) λειτούργησαν θετικά προς την αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής.

Από τα 6,012 δισ. ευρώ, τα 2,809 δισ. ευρώ προήλθαν από τις ασφαλίσεις ζωής (αύξηση 2,75) και τα 3,203 δισ. ευρώ από τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών με άνοδο 8,3%. Να σημειωθεί ότι οι ασφαλίσεις υγείας εντάσσονται καταγραφικά στον κλάδο Ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Στον κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών, σημαντική αύξηση 6,7% κατέγραψαν οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων που διαμορφώθηκαν στα 855,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων αυτοκινήτου αποδίδεται στην μεγάλη και συνεχιζόμενη αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών αλλά και στις ανατιμήσεις των ασφαλίστρων που έγιναν λόγω των αυξήσεων των ζημιών και των ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια.

Ασφαλίσεις ζωής

Στον κλάδο των ασφαλίσεων ζωής, συνέχισαν ανοδικά οι ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με τα Unit Linked προϊόντα που κερδίζουν έδαφος στο νέο σκηνικό σύνδεσης με τις τράπεζες. Τα unit linked αυξήθηκαν κατά 5,2% στα 1,284 δις. ευρώ. Τα κλασσικά ασφαλιστικά ζωής είχαν οριακή άνοδο 1,4% στα 1,2 δισ. ευρώ ενώ συνεχίστηκε το 2025 η παρατεταμένη εκροή κεφαλαίων από τα ομαδιακά συνταξιοδοτικά που διαμορφώθηκαν στα 325,7 εκατ. ευρώ. Η πτώση των ομαδικών αποδίδεται στην ψήφιση του νόμου που στερεί από τα προιόντα τις φορολογικές εκπτώσεις.

Ασφαλίσεις κατά ζημιών

Με άνοδο στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου στα 855,9 εκατ. ευρώ όπως προαναφέραμε και με νέες ανοδικές κινήσεις (12,4%) στον κλάδο πυρός και στοιχείων της φύσης (φυσικών καταστροφών) που διαμορφώθηκαν στα 498 εκατ. ευρώ περίπου, ο κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών κινήθηκε με ιδιαίτερη δύναμη. Αξίζει να αναφερθούν οι υποκλάδοι της Γενικής Αστικής Ευθύνης (επαγγελματικές ασφαλίσεις) που κατέγραψε άνοδο 5,3% και διαμορφώθηκε στα 183 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις υγείας, ο κλάδος ασθενειών αυξήθηκε κατά 6,9% στα 553 εκατ. ευρώ ενώ ο κλάδος των ατυχημάτων είχε άνοδο 15,3% στα 59 εκατ. ευρώ.