Ασφάλιστρα υγείας: Κλείδωσαν οι αυξήσεις – Πόσο θα ανέβει ο λογαριασμός για κάθε νοικοκυριό

Τα ασφάλιστρα υγείας συνεχίζουν να πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις αυξήσεις να συσσωρεύονται εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Και φέτος, η αγορά δεν αφέθηκε μόνη της: κυβέρνηση και ασφαλιστικές «συναντήθηκαν» σε άτυπο πλαίσιο, επιχειρώντας να αποτρέψουν νέο κύμα διψήφιων αναπροσαρμογών.

Άτυπη «συμφωνία κυρίων» για τις αυξήσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διαμορφώνεται μια άτυπη «συμφωνία κυρίων» μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικών εταιρειών, με τη μεσοσταθμική αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας να κινείται κοντά στο 7%. Η συμφωνία δεν έχει θεσμικό χαρακτήρα, λειτουργεί όμως ως σαφές σημείο αναφοράς για την αγορά και ως ανάχωμα απέναντι σε αυξήσεις που, υπό άλλες συνθήκες, θα έμπαιναν ξανά σε διψήφια ποσοστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες εξετάζουν ακόμη χαμηλότερες αναπροσαρμογές, επιλέγοντας να απορροφήσουν μέρος του κόστους ώστε να περιορίσουν τις ακυρώσεις συμβολαίων.

Για ένα μέσο οικογενειακό συμβόλαιο 2.000–2.500 ευρώ τον χρόνο, η φετινή αναπροσαρμογή μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος 140 έως 175 ευρώ, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει αυξημένο.

Ο δείκτης που δεν ήρθε ποτέ

Η φετινή εικόνα αποτελεί συνέχεια της περσινής συζήτησης για τη δημιουργία ειδικού δείκτη αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας, που θα συνέδεε τις αναπροσαρμογές με αντικειμενικά μεγέθη, όπως ο ιατρικός πληθωρισμός, το κόστος νοσηλείας και οι αποζημιώσεις.



Ο δείκτης αυτός, ωστόσο, δεν εφαρμόστηκε ούτε φέτος, καθώς δεν ήταν ακόμη έτοιμος από την ΕΛΣΤΑΤ Έτσι, και το 2025 το πλαίσιο διαμορφώνεται κυρίως μέσω πολιτικής διαβούλευσης και άτυπων ορίων, χωρίς θεσμικό «κανόνα» για την αγορά.

Η συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις είχε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με το προεδρείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος την προηγούμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι τέθηκε ευθέως το ζήτημα της συγκράτησης των αυξήσεων, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Από την πλευρά τους, οι ασφαλιστικές επανέλαβαν ότι ο ιατρικός πληθωρισμός κινείται διαχρονικά πάνω από τον γενικό δείκτη τιμών, πιέζοντας τα οικονομικά των προγραμμάτων υγείας.

Αυξήσεις 250% σε μια δεκαετία

Το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου , από το 2011 έως σήμερα οι σωρευτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας φτάνουν το 250%.

Ενδεικτικά, ένα συμβόλαιο που το 2011 κόστιζε 1.000 ευρώ, έφτασε πέρυσι να αγγίζει τα 3.500 ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 400.000 ακυρώσεις συμβολαίων από τα 800.000 που υπήρχαν το 2011, αποδεικνύοντας ότι για χιλιάδες ασφαλισμένους τα προγράμματα υγείας μετατράπηκαν σε οικονομικό βάρος.

Ιδιαίτερη ειρωνεία, πολλοί από όσους αναγκάστηκαν να τα ακυρώσουν βρίσκονταν πλέον σε ηλικίες όπου τα χρειάζονταν περισσότερο από ποτέ.

Aνάσα ή απλώς καθυστέρηση;

Το πλαίσιο που διαμορφώνεται και φέτος δεν αναιρεί τη μακροχρόνια επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Καταγράφει, ωστόσο, μια προσπάθεια ελέγχου των αναπροσαρμογών, έστω και άτυπη.

Με δεδομένο το ιστορικό της τελευταίας δεκαετίας, τα ασφάλιστρα υγείας παραμένουν ένας κρίσιμος δείκτης για τα όρια αντοχής τόσο της αγοράς όσο και των ελληνικών νοικοκυριών – και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η «συμφωνία κυρίων» δεν θα δοκιμαστεί ξανά πολύ σύντομα.