Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές να παραμένουν αδιάκοπες.

Από τη νύχτα μέχρι σήμερα, Σάββατο (28/11) το πρωί περισσότεροι από 540 μετανάστες έχουν φτάσει σε Κρήτη και Γαύδο ενώ από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί, ξεπερνούν τους 900.

Ασφυκτική η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές σε Κρήτη και Γαύδο – Πάνω από 900 άτομα τις τελευταίες ώρες



Ρεπορτάζ: Ελένη Στάθογλου pic.twitter.com/xMeggxpBsH — Flash.gr (@flashgrofficial) November 28, 2026

Μόνο στα νότια παραλια του Νομού Ηρακλείου και κυρίως στην περιοχή Καλοί Λιμένες έχουν φτάσει από το βράδυ μέχρι νωρίς σήμερα το πρωί περισσότεροι από 400 μετανάστες σε εννέα περιστατικά. Αναμεσα στους διασωθέντες είναι γυναίκες και μικρά παιδιά. Στη Γαύδο άλλοι 89 έφτασαν μέσα στη νύχτα και 36 μετανάστες σήμερα το πρωί ενώ μόνο χθες έφτασαν στην περιοχή 169. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικες ροές και στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Από το βράδυ της Παρασκευής (27/11) μέχρι και σήμερα το πρωί έχουν εντοπιστεί 159 βάρκες που έφτασαν στην περιοχή με τρεις βάρκες ενώ άλλοι 100 έχουν εντοπιστεί στη νήσο Χρυσή. Το λιμενικό βρίσκεται σε μια διαρκή επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς μεταναστών ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι πλέον ασφυκτική καθώς εκατοντάδες μετανάστες που διασώθηκαν έχουν μεταφερθεί και έχουν κατακλύσει το χώρο του Παλιού Ψυγείου όπου φιλοξενούνται αλλά και το παρακείμενο πάρκινγκ .