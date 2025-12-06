Ασίστ ραμπόνα και κεφαλιά στο «Γ» : Η αδιανόητη γκολάρα της Σίτι κόντρα στη Σάντερλαντ (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι κυριάρχησε απέναντι στη Σάντερλαντ (3-0) και συνέχισε την πίεση προς την κορυφή της Premier League, μειώνοντας στους δύο βαθμούς τη διαφορά από την Άρσεναλ. Όμως πέρα από το καθαρό σκορ και τη βαθμολογική ουσία, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η… ποδοσφαιρική τρέλα που ξεδίπλωσε ο Ράιαν Τσερκί στο τρίτο γκολ.



Στο 65’, ο νεαρός Γάλλος αποφάσισε να μετατρέψει μια συνηθισμένη φάση σε highlight της χρονιάς. Πρώτα «έστειλε για… καφέ» τον αντίπαλό του με μια προσποίηση, τον άφησε στο χορτάρι, και έβγαλε μια απίθανη σέντρα-ραμπόνα που κατέληξε ακριβώς στο κεφάλι του Φιλ Φόντεν, που τελείωσε στο «Γ».





Δείτε τη «μαγική» ασίστ: