To εφιαλτικό για τις ΗΠΑ σενάριο, μιας μαζικής κυβερνοεπίθεσης ικανής να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ, να παραλύσει το τραπεζικό σύστημα, να καθηλώσει αεροσκάφη και να θέσει εκτός λειτουργίας κρίσιμες κρατικές και πολιτειακές υποδομές, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των αμερικανικών ομοσπονδιακών Αρχών.

Το σενάριο περιλαμβάνει μια ενδεχόμενη κρίση πρωτοφανούς κλίμακας από μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση, οι συνέπειες της οποίας θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και τη λειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς και την ασφάλεια εκατομμυρίων πολιτών.

Οι ανησυχίες των ειδικών

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού Newsweek, οι ΗΠΑ έχουν εκπονήσει σχέδια αντιμετώπισης μιας κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου, της υψηλότερης βαθμίδας στην εξαβάθμια κλίμακα αξιολόγησης κυβερνοαπειλών.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει τις ισορροπίες μεταξύ των κυβερνοεγκληματιών και των μηχανισμών ψηφιακής προστασίας.

Οι προβληματισμοί ενισχύονται από σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας και τεχνικών δυσλειτουργιών που έχουν επηρεάσει αερομεταφορές, τραπεζικές υπηρεσίες, τεχνολογικούς κολοσσούς και κυβερνητικές υποδομές στις ΗΠΑ.

Η πρώην επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, υποστηρίζει ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις των ειδικών για την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών κυβερνοάμυνας.

Από την πλευρά της, η πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του FBI, Σίνθια Κάιζερ, εκτιμά ότι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εκτεταμένες διακοπές ψηφιακών υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελέσουν μια νέα πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια.

Η εξαβάθμια κλίμακα κυβερνοσυναγερμού

Από το 2016 οι ΗΠΑ διαθέτουν το «Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών», το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται οι κρατικές υπηρεσίες σε περίπτωση σοβαρής ψηφιακής απειλής.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δημοσίευσε προσχέδιο επικαιροποίησης του σχεδίου, με τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης να ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται μια εξαβάθμια κλίμακα αξιολόγησης, η οποία ξεκινά από το «λευκό» και καταλήγει στο «μαύρο», που αντιστοιχεί στο πλέον ακραίο σενάριο απειλής.

Οι έξι βαθμίδες διαμορφώνονται ως εξής

Λευκό – Επίπεδο 0: Μη επιβεβαιωμένο ή ασήμαντο περιστατικό. Πράσινο – Επίπεδο 1: Συμβάν με μικρή πιθανότητα ευρύτερων επιπτώσεων.

Κίτρινο – Επίπεδο 2: Περιστατικό που ενδέχεται να προκαλέσει ευρύτερες συνέπειες.

Πορτοκαλί – Επίπεδο 3: Απειλή με αναμενόμενο αντίκτυπο στην εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια ή την οικονομία.

Κόκκινο – Επίπεδο 4: Σοβαρό περιστατικό με σημαντικές αναμενόμενες επιπτώσεις.

Μαύρο – Επίπεδο 5: Άμεση απειλή για κρίσιμες υποδομές, την κυβερνητική σταθερότητα ή την ανθρώπινη ζωή.

Αλυσιδωτές δυσλειτουργίες

Οι επιπτώσεις από μια κυβερνοεπίθεση τέτοιας κλίμακας δεν θα περιορίζονταν στην απώλεια πρόσβασης στο διαδίκτυο ή στην αδυναμία πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αντίθετα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλυσιδωτές δυσλειτουργίες σε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Ήδη από το 2018, το Εθνικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Υποδομών των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ότι μια εκτεταμένη κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να επηρεάσει την υδροδότηση, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, τις τραπεζικές υπηρεσίες, την τροφοδοσία καυσίμων και την υγειονομική περίθαλψη.

Ανάλογες επισημάνσεις είχε διατυπώσει το 2022 και η CISA, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες διαχείρισης μιας γενικευμένης κυβερνοκρίσης, αλλά και τον κίνδυνο εξάντλησης του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων.

Η Τερέζα Πέιτον υποστηρίζει ότι οι τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των ειδικών.

«Το ζητάμε εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν μας το έχουν προσφέρει. Μας έχουν στριμώξει στη γωνία. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα την κατάσταση να εξελίσσεται από κακή σε απολύτως εφιαλτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για Microsoft, τράπεζες και αερομεταφορές

Στα περιστατικά που εντείνουν τον προβληματισμό περιλαμβάνονται η ολοήμερη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, η αναστολή απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, τα προβλήματα σε τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορούσε δεδομένα πελατών της JPMorgan Chase.

Δυσλειτουργίες αναφέρθηκαν επίσης στην Apple και σε εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA). Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το σύνολο αυτών των περιστατικών με μια ενιαία, συντονισμένη κακόβουλη ενέργεια.

Η Σίνθια Κάιζερ, η οποία υπηρέτησε στο FBI επί δύο δεκαετίες και είχε ενημερώσει για ζητήματα κυβερνοασφάλειας τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνει ότι οι μελλοντικές κρίσεις δεν θα προέρχονται απαραίτητα από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά ενδέχεται να οφείλονται και σε τεχνικές αστοχίες.

«Η περασμένη εβδομάδα ήταν ένας συνδυασμός επιθέσεων και τεχνικών βλαβών. Αυτή είναι πραγματικά η νέα κανονικότητα που ενδέχεται να δούμε τους επόμενους μήνες ή ακόμη και χρόνια», σημείωσε.

Η προβλεπόμενη αντίδραση των αρχών

Σε περίπτωση εκδήλωσης κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει την ενεργοποίηση ενός ενιαίου μηχανισμού συντονισμού των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, με διακριτούς ρόλους για κάθε φορέα.

Το FBI θα αναλάβει τη διερεύνηση της επίθεσης και την αντιμετώπιση της απειλής. Η CISA θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στους οργανισμούς και τις υποδομές που έχουν πληγεί. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα επικεντρωθούν στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την προέλευση και τη φύση της απειλής.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πλήρους απώλειας βασικών ψηφιακών υπηρεσιών και δικτύων επικοινωνίας, πραγματοποιώντας τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα είμαστε ένα βήμα μπροστά από τους κακόβουλους παράγοντες. Ποιο είναι το σχέδιό μας εάν έρθει η χειρότερη ημέρα μας;», διερωτήθηκε η Πέιτον.

Σε επίπεδο ατομικής προετοιμασίας, οι γενικές ομοσπονδιακές οδηγίες έκτακτης ανάγκης συνιστούν στους πολίτες να διαθέτουν βασικά αποθέματα τροφίμων, πόσιμου νερού, φαρμάκων και μετρητών.

Συστήνεται επίσης η ύπαρξη εφεδρικών πηγών ηλεκτροδότησης και αντιγράφων σημαντικών προσωπικών εγγράφων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο αύξησης των οικονομικών απατών σε περίπτωση κατάρρευσης τραπεζικών υπηρεσιών.

Η Κάιζερ προειδοποιεί ότι επιτήδειοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τη σύγχυση, προσποιούμενοι τους εκπροσώπους τραπεζών και επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη

Η Τερέζα Πέιτον απευθύνει έκκληση στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley να επανασχεδιάσουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη εργαλείων κυβερνοάμυνας και στην αυτόματη αποκατάσταση συστημάτων που δέχονται επιθέσεις.

Όπως υποστηρίζει, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθμό που απαιτείται για την προστασία των ψηφιακών υποδομών, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των κακόβουλων παραγόντων.

«Δεν μας προσφέρατε αυτή τη δυνατότητα και τώρα, αντ’ αυτού, έχουμε απέναντί μας την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μετατραπεί σε όπλο και είναι στραμμένη εναντίον μας», δήλωσε.

Η ίδια προειδοποιεί επίσης τις επιχειρήσεις να μην ενδίδουν στις απαιτήσεις των χάκερ για καταβολή λύτρων, καθώς, όπως επισημαίνει, μια τέτοια πρακτική μπορεί να ενθαρρύνει νέους εκβιασμούς.

«Μην πληρώνετε τους χάκερ. Είναι σαν τον νταή στην αυλή του σχολείου. Απλώς θα επιστρέψουν για να ζητήσουν περισσότερα», τόνισε.

Παρά τις προειδοποιήσεις της, η πρώην αξιωματούχος εκφράζει την εκτίμηση ότι οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, εφόσον ληφθούν εγκαίρως οι απαραίτητες αποφάσεις.

«Εάν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Εάν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα συνεχίσουν να χειροτερεύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού αρχίσουν να βελτιώνονται», κατέληξε.