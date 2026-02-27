Ασλανίδης για το βίντεο Καρυστιανού: «Ήταν λάθος, σοκαρίστηκαν οι γονείς»

Αρνητική ήταν η αντίδραση πολλών γονέων των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη για το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη σύγκρουση των τρένων, όπως μετέφερε ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων.

«Χθες, στην Καισαριανή, είχαμε ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών. Όσοι γονείς ενημερώθηκαν για το βίντεο σοκαρίστηκαν, οι εικόνες ήταν πολύ σκληρές», δήλωσε στο MEGA.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν γνώριζε αν η κυρία Καρυστιανού είχε πάρει άδεια για τις φωνές που ακούγονται στο βίντεο. «Μίλησα με τη γυναίκα μου το βράδυ και έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί», πρόσθεσε.

Συγκινημένος, ανέφερε: «Χθες είδα το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά. Το να βλέπεις αυτό το βίντεο, νομίζω ότι ήταν λάθος».

Ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε ότι, αν και είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτευτεί, το χρονικό σημείο της ανακοίνωσης του κόμματος Καρυστιανού δεν ήταν κατάλληλο, καθώς ξεκινούν τα δικαστήρια. «Έπρεπε να το κάνει είτε πριν τις εκλογές είτε αφού ολοκληρωθούν τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα, ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ – μοιάζει σαν να παρατάς τη μάχη», εξήγησε.

Όπως σημείωσε, η πλειοψηφία των συγγενών δεν βλέπει έκφραση μέσα από αυτό το κόμμα: «Μόνο ένας-δυο λένε ‘ίσως πετύχει’, αλλά η πλειοψηφία θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να ανακοινώνεις το κόμμα λίγο πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια, μετά από τόση προσπάθεια».