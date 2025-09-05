Ασλανίδου: Η γνωριμία με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση «Μικρή, έκανες μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι αυτό»

Στις 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» για την γνωριμία τους.

«Όταν πρωτοβγήκα στον Ζυγό, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ήταν από κάτω. Την πρώτη φορά που τον είχα δει ήταν σε μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, όπου ήμασταν με την παρέα μου και τον θαυμάζαμε και τον χειροκροτούσαμε. Όταν τελείωσε η συναυλία, τον είδαμε από κοντά. Τότε δεν είχα μπει ενεργά στη δισκογραφία και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η απλότητά του. Όταν μετά κυκλοφόρησα το «Τι σου κανα και πίνεις», ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μου είπε «μικρή, έκανες μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι αυτό, αλλά πότε θα βγάλεις το επόμενο;». Ήθελε να μάθει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορήσω.

Είναι τεράστια χαρά και κυρίως τεράστια τιμή να βρίσκομαι και εγώ ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν κάποια τραγούδια του αξέχαστου Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ήταν ένας απλός άνθρωπος που έβαλε την ποίηση στα χείλη όλων των πολιτών. Χάρη σε εκείνον τραγουδήσαμε όλοι ποίηση και μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του» ανέφερε η τραγουδίστρια.



Βλέπει άραγε άξιους συνεχιστές του έργου του Γρηγόρη Μπιθικώτση; «Μιλάμε για μια άλλη εποχή, για έναν διαφορετικό κόσμο, μια διαφορετική Ελλάδα. Η Ελλάδα των ελληνικών ταινιών που βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Το τραγούδι εκείνης της περιόδου αντικατοπτρίζει τον τρόπο που ζούσαμε και συναναστρεφόμαστε. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα» υποστήριξε.

Και συμπλήρωσε: «Εκείνες οι εποχές πάντως ήταν «χρυσές». Υπήρχε ένας μεγάλος Θεοδωράκης που μας έκανε γνωστούς σε όλον τον κόσμο, ένας Χατζιδάκις, ένας Τσιτσάνης, ένας Παπαϊωάννου, ένας Άκης Πάνου, πολλοί μεγάλοι συνθέτες. Το λαϊκό τραγούδι τότε ήταν διαφορετικό από αυτό που έχει εξελιχθεί σήμερα».

