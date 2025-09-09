Ασπαρτάμη: Επικίνδυνη για τον εγκέφαλο λένε τώρα οι επιστήμονες

Τα τεχνητά γλυκαντικά, όπως η ασπαρτάμη, φαίνεται πως συνδέονται με ταχύτερη εξασθένηση του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα έρευνα. Οι επιστήμονες μελέτησαν σχεδόν 13.000 ενήλικες στη Βραζιλία για οκτώ χρόνια και διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες εμφάνιζαν σημαντικά ταχύτερη φθορά στη μνήμη και στη σκέψη. Η διαφορά αντιστοιχούσε σε περίπου 1,6 χρόνια επιπλέον «γήρανσης» του εγκεφάλου σε σχέση με εκείνους που έκαναν περιορισμένη χρήση.

Τα αμφιλεγόμενα γλυκαντικά

Οι γλυκαντικές ουσίες υπάρχουν στην καθημερινή διατροφή εδώ και δεκαετίες, κυρίως σε προϊόντα τύπου light, τσίχλες και γλυκίσματα χωρίς ζάχαρη. Χρησιμοποιούνται επίσης από πολλούς, σε καφέδες και γλυκά. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από την ασφάλειά τους παραμένει έντονη. Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την ασπαρτάμη με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, ενώ άλλες έδειξαν ότι η χρήση τους ίσως επηρεάζει αρνητικά τον έλεγχο του σακχάρου, όπως ακριβώς και η ζάχαρη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και έρευνες που καταγράφουν ουδέτερη ή και ευεργετική δράση τους, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα.

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η νέα μελέτη εστίασε σε επτά διαφορετικά γλυκαντικά: ασπαρτάμη, σακχαρίνη, ακεσουλφάμη-Κ, ερυθριτόλη, ξυλιτόλη, σορβιτόλη και ταγατόζη. Στην αρχή της έρευνας, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η σορβιτόλη ήταν το πιο διαδεδομένο, με μέση κατανάλωση 64 mg την ημέρα. Το ανώτερο ποσοστό κατανάλωσης έφτανε τα 191 mg ημερησίως – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε ένα κουτάκι αναψυκτικού light.

Πώς μετρήθηκε η γνωστική έκπτωση

Η γνωστική λειτουργία των εθελοντών μετρήθηκε τρεις φορές, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος των οκτώ ετών, με τεστ μνήμης, γλωσσικής ευχέρειας και ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι όσοι έκαναν «βαριά χρήση» εμφάνισαν έως και 62% ταχύτερη γνωστική εξασθένηση. Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε άτομα κάτω των 60 ετών, καθώς και σε όσους έπασχαν από διαβήτη, οι οποίοι καταναλώνουν συχνότερα τέτοιες ουσίες. Αντίθετα, η ταγατόζη δεν φάνηκε να σχετίζεται με επιδείνωση της μνήμης.

Ο επικεφαλής της έρευνας υπογράμμισε ότι ενώ τα γλυκαντικά προβάλλονται ως «υγιεινή» εναλλακτική της ζάχαρης, τα δεδομένα δείχνουν πως η μακροχρόνια χρήση ορισμένων εξ αυτών μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την υγεία του εγκεφάλου. Όπως τόνισε, χρειάζεται περισσότερη μελέτη για να διαπιστωθεί αν άλλες φυσικές επιλογές, όπως το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου ή η ζάχαρη καρύδας μπορούν να αποτελέσουν ασφαλέστερες λύσεις.

Παρά τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Neurology, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγια για τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων, κάτι που ενέχει πάντα τον κίνδυνο ανακρίβειας. Επιπλέον, δεν εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιμα γλυκαντικά, ούτε αποκλείστηκαν πλήρως άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη γνωστική έκπτωση.