Ασπιώτης: «Δεν νιώθω ότι ένας παίκτης reality που ήταν λογιστής πριν, μπορεί να κάνει τη δουλειά μου»

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για την… επέλαση των παικτών από τα reality στον χώρο της υποκριτικής.

«Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα επάγγελμα, το οποίο είναι τέχνη. Μπορεί κάποιος να φανταστεί μόνο κάποιον παίκτη reality στο συγκεκριμένο πράγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο παίκτης reality είναι ή θα γίνει ηθοποιός. Και εξηγούμαι. Χρειάζεται μια πολύ σκληρή και δύσκολη και μακρόχρονη εκπαίδευση για να γίνεις ηθοποιός. Μπορεί για ένα πράγμα, ένα σίριαλ ας πούμε, να το έχει, φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και κάτι άλλο και να είναι το ίδιο καλός».

«Δεν νιώθω την απειλή»

«Δεν εκνευρίζομαι με το ότι έρχονται να μας πάρουν τις δουλειές, πράγμα που μπορεί να μην είναι και πολύ ωραίο, ίσως θα έπρεπε να εκνευρίζομαι, γιατί δεν απειλούμαι, δεν νιώθω την απειλή. Και δεν το λέω εγώ προσωπικά. Δεν νιώθω ότι κάποιος παίκτης reality που είναι λογιστής πριν μπορεί να κάνει τη δουλειά μου, έτσι κι αλλιώς».