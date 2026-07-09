Ασπρόπυργος: Η στιγμή που η πύρινη σφαίρα «καταπίνει» την επιχείρηση μετά την έκρηξη

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, όταν μια τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε πάνω από την περιοχή.

Η φωτιά που ξέσπασε στην επιχείρηση ακολουθήθηκε από δύο εκρήξεις, δυσκολεύοντας σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στις εκρήξεις.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη επιχείρηση ανακύκλωσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από την έκρηξη δύο εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες.

Δύο συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν τα ευρήματα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η ισχυρή έκρηξη.

Από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το περιστατικό συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνταν φλόγα μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου, προκαλώντας την έκρηξη.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την προανακριτική έρευνα, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη φωτιά και την έκρηξη.