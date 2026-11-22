Τις εφιαλτικές στιγμές που εξακολουθεί να βιώνει μετά την καταγγελία για τον ξυλοδαρμό της από τον σύζυγο και τον γιο της στον Ασπρόπυργο περιέγραψε μια 51χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να δέχεται απειλές. Μάλιστα, όπως καταγγέλλει, ενώ η ίδια βρέθηκε στη θέση του θύματος, στη συνέχεια κινδύνευσε να αντιμετωπίσει κατηγορίες, έπειτα από μήνυση του γιου της σε βάρος της.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η γυναίκα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να δικαιωθεί, έχοντας πλέον στο πλευρό της δικηγόρο που τη στηρίζει στις νομικές ενέργειες.

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της δεν συμμορφώθηκε με τους περιοριστικούς όρους που είχε επιβάλει η εισαγγελέας και συνέχισε να βρίσκεται στην οικογενειακή κατοικία. Σύμφωνα με την ίδια, αποχώρησε μόνο όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς τότε φοβήθηκε. Η ίδια, αντίθετα, αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

Η καταγγελία του γιου της και ο κίνδυνος να βρεθεί στο αυτόφωρο

Η 51χρονη περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό που σημειώθηκε προχθές, όταν επέστρεψε στην κατοικία για να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα. Όπως υποστήριξε, ο γιος της τής επιτέθηκε λεκτικά και την χτύπησε ελαφρά με την πόρτα. Αμέσως μετά, κάλεσε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι εκείνη είχε ασκήσει βία σε βάρος του.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε η παρέμβαση της δικηγόρου της και της εισαγγελέως, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού. Η γυναίκα ανέφερε ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως όσα καταγγέλλονταν σε βάρος της δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ενώ η ίδια έφτασε πολύ κοντά στο να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Παράλληλα, περιέγραψε την εναλλαγή συμπεριφοράς του συζύγου της, ο οποίος, όπως λέει, άλλοτε εμφανίζεται μετανιωμένος, ζητώντας συγχώρεση και παρακαλώντας την να σταματήσει τις καταγγελίες, και άλλοτε προχωρά σε απειλές. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο φόβος και οι καταγγελίες που ανακαλούσε στο παρελθόν

Η γυναίκα αναφέρθηκε και στις προηγούμενες φορές που είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές. Όπως εξομολογήθηκε, οι φορές που είχε καταγγείλει όσα συνέβαιναν στο σπίτι ήταν ελάχιστες, καθώς συνήθως την επόμενη ημέρα επέστρεφε στο δικαστήριο και δήλωνε ότι είχε συμφιλιωθεί με τον σύζυγό της, παίρνοντας πίσω την αρχική της απόφαση.

Ο φόβος, αλλά και η απουσία υποστήριξης, την οδηγούσαν σε αυτή την επιλογή. Όπως είπε, ήλπιζε κάθε φορά ότι η κατάσταση θα βελτιωνόταν, ενώ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της έπαιζε και η σκέψη των παιδιών της.

Σήμερα, όπως περιέγραψε, τα παιδιά της έχουν χωριστεί σε δύο πλευρές. Τα περισσότερα επικοινωνούν μαζί της περισσότερες από δέκα φορές καθημερινά, προσπαθώντας να της δώσουν δύναμη και να την ενθαρρύνουν να συνεχίσει. Ωστόσο, ο μικρότερος γιος της και μία από τις κόρες της βρίσκονται απέναντί της.

Η δικηγόρος και η ψυχολόγος για τις δυσκολίες των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία έναν πραγματικό «Γολγοθά».

Όπως εξήγησε, οι δράστες συχνά επιχειρούν να αποτρέψουν τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους, ασκώντας πιέσεις στα θύματα. Οι πιέσεις αυτές μπορεί να εκδηλώνονται είτε με απειλές είτε με συναισθηματικούς εκβιασμούς, με στόχο να τα κάνουν να αναθεωρήσουν και να ανακαλέσουν τις καταγγελίες τους.

Η ίδια διευκρίνισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται η επιβολή περιοριστικών όρων, ώστε ο δράστης να απομακρύνεται από την οικογενειακή κατοικία και το θύμα να μπορεί να παραμείνει σε αυτή. Ωστόσο, όπως επισήμανε, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι δράστες αγνοούν τους όρους και συνεχίζουν να παραβιάζουν τις σχετικές αποφάσεις.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Ιωάννα Κωνσταντινίδου στάθηκε στο γεγονός ότι πολλές γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να κρυφτούν, προκειμένου να προστατευτούν από τον άνθρωπο που τις κακοποιεί.

Όπως τόνισε, κανονικά θα πρέπει να απομακρύνεται ο δράστης από την οικογενειακή εστία και όχι το θύμα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχει θεσμικό κενό που χρειάζεται αντιμετώπιση, καθώς μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η προστασία της γυναίκας.