Ασπρόπυργος: «Δεν υπάρχει εξήγηση για το τι συνέβη» λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει πως παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του περιστατικού.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη στις 12:00, καθώς η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στον Ασπρόπυργο όπου ξέσπασε φωτιά την Πέμπτη 9 Ιουλίου

Ρεπορτάζ: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/cFtGQ9barj — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

«Δεν υπάρχει εξήγηση για το τι συνέβη»

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Αναστάσιος Ντροβατζής, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο, σημειώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία της έκρηξης.

«Είναι δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακόμα και από την προανακριτική διαδικασία δεν υπάρχει κάποια εξήγηση επακριβώς», ανέφερε.

«Το φορτηγό ήρθε μόνο για επισκευή»

Σύμφωνα με τον συνήγορο, το βυτιοφόρο είχε μεταφερθεί στην επιχείρηση για επισκευή και δεν είχαν ξεκινήσει εργασίες τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη.

«Ήρθε το συγκεκριμένο φορτηγό για επισκευή γιατί υπήρξε μια βλάβη. Ο άνθρωπος έφυγε για να πάρει ένα ανταλλακτικό και να το φτιάξει. Τον ενημέρωσαν οι γείτονες ότι έγινε έκρηξη και υπάρχει φωτιά, χωρίς να γνωρίζουμε από τι έχει προέλθει», είπε.

Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση ήταν κλειστή και δεν πραγματοποιούνταν εργασίες πριν από το περιστατικό.

«Πρώτο μας μέλημα οι τραυματίες»

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι προτεραιότητα της πλευράς του είναι η κατάσταση των τραυματιών, δύο εκ των οποίων εργάζονταν στην επιχείρηση για 13 χρόνια.

«Το πρώτο μας μέλημα είναι να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τραυματιστεί. Οι δύο εργαζόμενοι ήταν επί 13 χρόνια στην επιχείρηση, είναι σαν οικογένεια», σημείωσε.

«Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει»

Αναφερόμενος στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει από το σημείο, ο κ. Ντροβατζής έκανε λόγο για εργαζόμενο που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Υπάρχει ένας άνθρωπος που βγαίνει χαμένος, εργαζόμενός μας είναι αυτός, και δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Βρίσκεται σε σοκ και δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί», ανέφερε.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Η δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο (κακουργήματα), αλλά και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας (πλημμελήματα)