Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη στο εργοστάσιο

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη μεγάλη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 07:40 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Αρκούδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) να μεταβαίνουν άμεσα στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αξιωματικοί της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν τα ευρήματα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η ισχυρή έκρηξη.

Από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το περιστατικό συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνταν φλόγα μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης. Η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα που μετέφερε προπάνιο και βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου, προκαλώντας την έκρηξη.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την προανακριτική έρευνα, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στη φωτιά και την έκρηξη.