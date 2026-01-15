«Αστακός» ο ΠΑΟΚ έκανε το τέλειο ριφιφί με τον Ολυμπιακό να ξεχνά το πιο σημαντικό...

Σε παιχνίδια χωρίς... αύριο όπως ήταν η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να έχει στο μυαλό της η κάθε ομάδα είναι η απόλυτη προσήλωση στην άμυνα. Το μηδέν παθητικό είναι αυτό που πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού και αυτό ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του το ξέχασαν στα αποδυτήρια...

Οι παίκτες του Λουτσέσκου σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, καθώς ο ρέφερι Τσακαλίδης και ο VARίστας Γιουνγκ, δεν σφύριξαν υπέρ των γηπεδούχων ούτε σε μία (!) αμφισβητούμενη φάση, έκαναν το παιχνίδι τους, έχτισαν με καλή οργάνωση στα μετόπισθεν και βρήκαν δύο γκολ στις πρώτες τους ισάριθμες επιθέσεις προς την εστία του Τζολάκη, με τον Ορτέγκα να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο. Κάτι που είχε συμβεί και στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη, όταν το 0-1 έγινε 1-1 από δικό του γλίστρημα και μετά ήρθαν όλα... Τούμπα.

Παιδαριώδη λάθη και δύο γκολ σε δύο φάσεις

Για να είμαστε δίκαιοι, το φταίξιμο για τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ, δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αργεντινού μπακ. Επαιξε ρόλο και το γεγονός ότι έμεινε εντελώς αβοήθητος από τον Ζέλσον, ο οποίος ανασταλτικά συμμετείχε με τα μάτια, ο Μπιανκόν με τον Κοστίνια ήταν αλλού γι' αλλού, αλλά και μόνο το γεγονός ότι στο 0-1 ο Ορτέγκα σπάει το οφσάιντ και κρατάει ζωντανό τον Μύθου είναι εγκληματικό γι' αυτό το επίπεδο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάθε λόγο να κοιταχτεί πρώτα απ' όλα στον καθρέφτη του και μετά να ζητήσει ευθύνες από τους ποδοσφαιριστές του, καθώς η έλλειψη συγκέντρωσης και σοβαρότητας σε ένα ματς που κρίνεται ένας τίτλος, είναι πρωτίστως δική του δουλειά. Και στο σκέλος των επιλογών, ωστόσο, δεν απέφυγε τα λάθη ο «στρατηγός» στο 100ό του παιχνίδι στον κόκκινο πάγκο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / Πηγή: Intime

Ο Κοστίνια παρότι τα πήγε καλά στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν εκτός τόπου και χρόνου, ενώ ο Βάσκος δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος και από την επιλογή του Γιαζίτζι, έστω και στο μισάωρο. Με άλλα λόγια, από την αριστερή πλευρά της άμυνας προήλθαν τα δύο γκολ του «δικεφάλου», ενώ η δεξιά πλευρά αντικαταστάθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με τον Τούρκο να αποχωρεί στο 32' για να μπει ο Γιάρεμτσουκ και ο Πορτογάλος στην ανάπαυλα για να περάσει ο Ροντινέι.

Όλα τα... 50-50 βάφτηκαν «ασπρόμαυρα»

Πάνω στο χορτάρι το πλάνο του ΠΑΟΚ λειτούργησε καλύτερα, οι παίκτες του Λουτσέσκου πιο συγκεντρωμένοι ό,τι έκαναν τους έπιανε, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που ήταν προφανές σε κάθε τους ενέργεια ότι δεν είχαν καθαρό μυαλό.

Σε όλα αυτά έπαιξε φυσικά ρόλο και η προστασία που παρείχε στους φιλοξενούμενους ο ρέφερι από τη Χαλκιδική, ο οποίος έδειξε «παίζετε» στις δύο φάσεις που οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι του Κωνσταντέλια στον Ντάνι Γκαρθία, αλλά και για σπρώξιμο του Οζντόεφ σε βάρος του Ταρέμι. Και στις δύο φάσεις, το παράπονο των ανθρώπων του Ολυμπιακού έγινε... βουνό, καθώς και το VAR σφύριξε αδιάφορα.

Για να φανεί πόσο πολύ ήθελε να προστατεύσει τον ΠΑΟΚ ο ρέφερι, δεν είναι τυχαίο ότι σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους σε εκδήλωση πολλά υποσχόμενης επίθεσης του Ολυμπιακού από αριστερά, δεν έδειξε κόκκινη στον Τάισον στο β' μέρος για την κλωτσιά στο πρόσωπο του Ντάνι Γκαρθία, ενώ και η κίτρινη κάρτα στον Μπιανκόν, σε συνδυασμό με το φάουλ υπέρ του Μύθου στο 60', αλλά και το σπρώξιμο του Μεϊτέ στον Ιρανό στο 65', έπεισε και τους πλέον δύσπιστους για τις προθέσεις και τη διάθεση του διαιτητή...

Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίζουν στό όριο του φάουλ σε κάθε διεκδίκηση, ο Τσακαλίδης έκλεινε συστηματικά τα μάτια, με τον Μεντιλίμπαρ να ρίχνει και τον Εσε με τον Ποντένσε στο 64' (αντί Γκαρθία και Τσικίνιο) προκειμένου να τα παίξει «όλα για όλα» κόντρα σε... Θεούς και δαίμονες.

Κάθε φορά που οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούσαν να σκαρώσουν κάτι αξιόλογο, όλο και κάτι γινόταν που να εξελιχθεί σε βούτυρο στο ψωμί των φιλοξενούμενων που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνοι στο ανοιχτό γήπεδο. Οι ενέργειες των Πειραιωτών έμεναν διαρκώς ημιτελείς, η ηρεμία χάθηκε εντελώς, λόγω και των διαιτητικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα τα νεύρα να χαλάσουν κάθε σχέδιο ανατροπής, ενώ ο Σλοβένος VARίστας πήρε τσάμπα μεροκάματο...

Αγωνιστικά δεν λειτούργησε τίποτα σωστά

Αγωνιστικά για τους «ερυθρόλευκους» δεν λειτούργησε τίποτα σωστά. Και μόνο που στο πρώτο μέρος δέχθηκε τρεις τελικές, όλες στην εστία και δύο γκολ, λέει πολλά. Οπως λέει πολλά και το ότι οι σοβαρές ευκαιρίες που έκαναν ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Από την άλλη πλευρά, όμως, όταν όλες οι 50-50 φάσεις βαφτίζονται ασπρόμαυρες από τον διαιτητή, το να γυρίσεις ένα παιχνίδι από το 2-0 εξελίχθηκε σε mission impossible.

Στα θετικά της αναμέτρησης το γεγονός ότι παρά τις διαδοχικές αναποδιές, τα λάθη και τα... κλέφτικα σφυρίγματα του Τσακαλίδη, οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν. Πάλεψαν πρώτα απ' όλα για να νικήσουν τον κακό τους εαυτό και δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατάφεραν και κάτι ουσιαστικά αφού μπήκαν από το ξεκίνημα χωρίς καθαρό μυαλό και το έχασαν στην πορεία με όσα ακολούθησαν...

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ / Πηγή: Eurokinissi

Αν κάτι έχουν να κρατήσουν ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ από το συγκεκριμένο ματς που χάθηκε με... βίαιο τρόπο ένας τίτλος, ήταν ο τσαμπουκάς που έβγαλαν κάποιοι παίκτες όπως οι Ρέτσος, Ζέλσον και η φιλότιμη προσπάθεια των Μουζακίτη, Ταρέμι... Οι φόβοι των ανθρώπων του συλλόγου, πάντως, ότι δεν θα πάει καλά η ιστορία με τους Ελληνες διαιτητής και η επιμονή για ξένο elite, τους δικαίωσε -εκ της εικόνας που όλοι είδαν- στον υπερθετικό βαθμό...

Υ.Γ.: Ενδεικτική της συνολικής εικόνας η φάση του 91ου λεπτού με τον Ταρέμι να... τρακάρει με τον Γιάρεμτσουκ προ του Τσιφτσή και τον Ποντένσε να σουτάρει άουτ σε κενή εστία...

Υ.Γ.2: Ο Ολυμπιακός σε 11 τελικές και με 59% κατοχή βρήκε τρεις φορές την αντίπαλη εστία, ο ΠΑΟΚ σε 6, σημάδεψε σωστά στις πέντε...