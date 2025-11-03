«Αστακός» τα Βορίζια για την κηδεία- «Γινόταν χρόνια, δεν έκαναν τίποτα» λέει ο αδερφός της 56χρονης

Υπό ισχυρό αστυνομικό κλοιό θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους τουλάχιστον 4 τραυματίες από την ανταλλαγή πυρών των οικογενειών των Φραγκιαδάκηδων και των Καργάκηδων.

Η οικογένεια του ενός θύματος, της 56χρονης γυναίκας, αποχώρησε από το χωριό προκειμένου να «ηρεμήσουν» τα πνεύματα και να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Φανούρη Καργάκη. Οι κάτοικοι των Βοριζίων τα τελευταία 24ωρα ζουν με τον φόβο να αναζωπυρωθεί η κόντρα των δύο οικογενειών.

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», σχολίασε Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Φραγκιαδάκης, είπε ότι είχαν δει όλοι το κακό να έρχεται, ωστόσο, κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Επέρριψε δε ευθύνες στην Αστυνομία για τη στάση της.

«Είχε έρθει (σ.σ.: η αδερφή μου) για το μνημόσυνο του πατέρα μας, όπως ήρθα κι εγώ, όπως κι ο αδερφός μου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η άλλη αδερφή μου και δύο ανίψια μου.

Εγώ βρέθηκα εκεί κι έτρεξα εκεί. Ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου. Έτρεξα εκεί που άκουσα τους πυροβολισμούς στα 20 μέρα. Είδα την αδελφή μου την Ευαγγελία κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βγάλω την αδερφή μου και να τη βοηθήσω. Δεν έβλεπα ποιος πυροβολούσε ποιον» είπε ο κ. Φραγκιαδάκης, που βρέθηκε μέσω διασταυρούμενων πυρών για να βοηθήσει την αδελφή του, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της από τις σφαίρες που δέχθηκε.

«Δεν είμαστε άγριοι - Το έβλεπαν και δεν έκαναν τίποτα»

«Στο χωριό θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν από τη μία οικογένεια, έναν από την άλλη. Δεν υπήρχε Αστυνομία εδώ. Αυτοί οφείλουν να μας προστατέψουν. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν την επαρχία, αλλά δεν είμαστε άγριοι. Αυτό το πράγμα γινόταν χρόνια. Το έβλεπαν και δεν έκαναν τίποτα. Είχε κληθεί η Αστυνομία. Το γνώριζαν. Δεν έγινε ξαφνικά το Σάββατο το πρωί. Είχε γίνει κλιμακωτά από την προηγούμενη το βράδυ. Έπαιρνα συνέχεια στο τμήμα, δεν το σήκωσε κανείς. Το Σάββατο το πρωί πήρα τουλάχιστον 20 φορές και δεν έβρισκα άνθρωπο στο τμήμα. Η βόμβα είχε μπει την προηγούμενη το βράδυ. Έβλεπα την ένταση, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα. Αφού είχαν ολόκληρη ιστορία πίσω τους οι οικογένειες, η Αστυνομία δεν το ήξερε; Το βράδυ μετά την έκρηξη στο σπίτι του ανιψιού μου, έλεγα σε όσους μιλούσαμε εδώ ότι αν η Αστυνομία έρθει και γίνει «αστακός» το χωριό δεν θα γίνει τίποτα. Δυστυχώς δεν ήρθε κανείς» ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Φραγκιαδάκης επεσήμανε: «Το θέμα είναι να επικρατήσει λογική, ψυχραιμία και να σταματήσει εδώ το κακό. Η Αστυνομία πρέπει να μείνει. Να είναι ζωσμένο το χωριό από Αστυνομία για όσο χρειαστεί, όχι με έναν και δύο αστυνομικούς. Να μείνουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση, όχι σε μια βδομάδα να εξαφανιστούν».

Την Τρίτη η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος» όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56χρονης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56 Χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.