Ασταμάτητοι οι Κινέζοι: 21% φθηνότερα τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα στην Ευρώπη

Οι δασμοί που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) από την Κίνα είχαν έναν ξεκάθαρο στόχο: Να αναχαιτίσουν την ασιατική κυριαρχία και να προστατεύσουν την εγχώρια βιομηχανία. Δύο χρόνια μετά, τα δεδομένα δείχνουν ότι το μέτρο πέτυχε εν μέρει τον σκοπό του, μειώνοντας το συνολικό μερίδιο των οχημάτων κινεζικής κατασκευής. Ωστόσο, η κίνηση αυτή λειτούργησε ως δίκοπο μαχαίρι, αφού έπληξε εξίσου και τις ευρωπαϊκές μάρκες που παράγουν τα μοντέλα τους σε κινεζικό έδαφος.

Παρά το τείχος των δασμών, η πραγματικότητα της αγοράς παραμένει αμείλικτη. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E), τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να πωλούνται κατά μέσο όρο 21% φθηνότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των Ευρωπαίων κατασκευαστών, διατηρώντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Φωτογραφία: Reuters Εργοσάσιο Tesla

Η αλλαγή των ισορροπιών και το «φαινόμενο» Tesla-Volvo

Αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Κίνα υποχώρησε στο 17% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας πτώση από το ιστορικό υψηλό του 22% το 2024. Αυτή η υποχώρηση, ωστόσο, δεν οφείλεται αποκλειστικά στην υποχώρηση των κινεζικών brands, αλλά στη στρατηγική μεταφορά της παραγωγής.

Μεγάλοι παίκτες όπως η Tesla, η BMW και η Volvo επέλεξαν να μεταφέρουν μέρος της παραγωγικής τους βάσης από την Κίνα πίσω στην Ευρώπη για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των Ευρωπαίων κατασκευαστών στις εισαγωγές BEV από την Κίνα συρρικνώθηκε δραματικά από 38% το 2024 σε 23% στις αρχές του 2026, ενώ και η Tesla είδε το δικό της ποσοστό να πέφτει από το 26% στο 19%. Πλέον, οι ίδιες οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ελέγχουν περισσότερο από το μισό των εισαγωγών αυτών.

Διαφορετικοί δασμοί, διαφορετικές ταχύτητες

Η αντίδραση των κινεζικών ομίλων στους δασμούς δεν ήταν ενιαία, καθώς οι συντελεστές που αντιμετώπισαν διέφεραν σημαντικά. Το παράδειγμα δύο εκ των κορυφαίων κατασκευαστών είναι ενδεικτικό: Η SAIC, η οποία επιβαρύνθηκε με τον υψηλό δασμό 35%, είδε τις εισαγωγές της στην ΕΕ να μειώνονται σχεδόν στο μισό μεταξύ 2023 και 2025. Στον αντίποδα, η BYD, με αισθητά χαμηλότερο δασμό στο 17%, κατάφερε στο ίδιο διάστημα να υπερδιπλασιάσει τις δικές της εισαγωγές.

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Η «απόβαση» στην Ευρώπη και η επέκταση στα υβριδικά

Οι Κινέζοι κατασκευαστές απέδειξαν ότι διαθέτουν γρήγορα αντανακλαστικά. Αντί να αποχωρήσουν, επέλεξαν να «εγκατασταθούν» στην Ευρώπη, έχοντας ήδη ανακοινώσει 10 προγραμματισμένες μονάδες παραγωγής σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Παράλληλα, βρήκαν μια έξυπνη εναλλακτική δίοδο στρεφόμενοι στα plug-in υβριδικά (PHEV) οχήματα, μια κατηγορία που δεν επηρεάστηκε από τα συγκεκριμένα μέτρα. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά PHEV της ΕΕ από το πενιχρό 3% του 2024 στο εντυπωσιακό 13%, αποσπώντας σημαντικά μερίδια από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το «κλειδί» των μπαταριών

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Κίνας, ωστόσο, κρύβεται κάτω από το καπό. Οι κινεζικές εισαγωγές μπαταριών –οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικούς δασμούς– εκτοξεύτηκαν κατά 70% την περίοδο 2020-2025. Ακόμη και για τις μπαταρίες που παράγονται εντός της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ελέγχουν μόλις το 25%, με το υπόλοιπο 75% να βρίσκεται σε κινεζικά χέρια. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, ακόμη κι αν η ΕΕ αποφάσιζε να επιβάλει δασμό 20% στις κινεζικές μπαταρίες, η επιβάρυνση στο μέσο κόστος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου που κατασκευάζεται στην Ευρώπη δεν θα ξεπερνούσε το 2,8%. Ένα ποσοστό που δείχνει ότι η Κίνα κρατά ακόμα τα ισχυρότερα χαρτιά στην ενεργειακή μετάβαση της γηραιάς ηπείρου.