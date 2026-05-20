Άστατος και... επίμονος ο καιρός: Οι μπόρες θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα

Παρατεταμένη περίοδος αστάθειας μέχρι τουλάχιστον και το Σαββατοκύριακο (23-24/5) αναμένεται στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, αλλά κατά διαστήματα και στα νησιά του Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στη βορειοανατολική χώρα και λίγες ομίχλες στα δυτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κατά τόπους θα σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25-27 και τοπικά τους 28-29οC.

Τοπικές βροχές στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-27 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αρχικά με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και στο εσωτερικό του νομού και τη Χαλκιδική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 oC, με βοριάδες 4-5 μποφόρ.

Την Παρασκευή, η αστάθεια θα είναι περισσότερη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές από το μεσημέρι και πιο μεμονωμένα στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως την Κρήτη. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα φτάνουν μέχρι τα 5-6 μποφόρ.