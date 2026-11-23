Απίθανο αυτό που έγινε στην Τρίπολη! Οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες να πάρουν ένα πολύ δίκαιο 0-0, σε μία έδρα που σήμερα φύσαγε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξης όμως, ο Χρυσόπουλος στο 90+4′ από μία σέντρα του Παλάσιος, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας για να δώσει ένα μοναδικό «δώρο» – τρίποντο στους Θεσσαλονικείς.

Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας αμυντικός μέχρι εκείνη την ώρα, ήταν από τους καλύτερους μέσα στο χορτάρι και μάλιστα στο 52ο λεπτό, είχε σώσει πάνω στη γραμμή την άμυνά του από ευκαιρία του Καντεβέρε.

Ο Αρης με το τρίτο φετινό του διπλό έπιασε τον ΠΑΟΚ στους 22 πόντους, ενώ η ομάδα του Αστέρα AKTOR έμεινε στους 7.

Αστέρας AKTOR (Γκονζάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Έντερ, Πέρες (69′ Τσίκο), Ορόθκο (88′ Γκιτέρσος), Μπουζούκης (77′ Ρικαρντίνιο), Κιμπιόκα (77′ Γκέζος), Μακέντα (88′ Κετού).

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς (78′ Φαντιγκά), Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Ντέλε-Μπασίρου (45’+2′ Καντεβέρε), Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ (87′ Παλάσιος), Μπρούμα (78′ Γιαννιώτας), Κουαμέ (78′ Μορόν).