Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1: Buzzer-beater αυτογκόλ του Χρυσόπουλου και «διπλό» στην Τρίπολη με πολλά… μποφόρ
Ο Χρισόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να δώσει «δώρο» στον Άρη, στην Τρίπολη.
Απίθανο αυτό που έγινε στην Τρίπολη! Οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες να πάρουν ένα πολύ δίκαιο 0-0, σε μία έδρα που σήμερα φύσαγε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξης όμως, ο Χρυσόπουλος στο 90+4′ από μία σέντρα του Παλάσιος, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας για να δώσει ένα μοναδικό «δώρο» – τρίποντο στους Θεσσαλονικείς.
Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας αμυντικός μέχρι εκείνη την ώρα, ήταν από τους καλύτερους μέσα στο χορτάρι και μάλιστα στο 52ο λεπτό, είχε σώσει πάνω στη γραμμή την άμυνά του από ευκαιρία του Καντεβέρε.
Ο Αρης με το τρίτο φετινό του διπλό έπιασε τον ΠΑΟΚ στους 22 πόντους, ενώ η ομάδα του Αστέρα AKTOR έμεινε στους 7.
Αστέρας AKTOR (Γκονζάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Έντερ, Πέρες (69′ Τσίκο), Ορόθκο (88′ Γκιτέρσος), Μπουζούκης (77′ Ρικαρντίνιο), Κιμπιόκα (77′ Γκέζος), Μακέντα (88′ Κετού).
Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς (78′ Φαντιγκά), Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Ντέλε-Μπασίρου (45’+2′ Καντεβέρε), Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ (87′ Παλάσιος), Μπρούμα (78′ Γιαννιώτας), Κουαμέ (78′ Μορόν).