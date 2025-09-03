Αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου θα περάσει δίπλα από τη Γη σε λίγες ώρες

Ένας αστεροειδής μεγέθους λεωφορείου αναμένεται να περάσει από τη Γη το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, προειδοποιεί η NASA.

Ο αστεροειδής, που ονομάζεται 2025 QV5, θα πλησιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε απόσταση 500.000 μιλίων από τον πλανήτη μας - περίπου δύο φορές πιο μακριά από εμάς από ό,τι η Σελήνη, σύμφωνα με το Livescience.



Ο αστεροειδής, που έχει διάμετρο 35 πόδια, θα ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από 13.900 μίλια ανά ώρα, σύμφωνα με το Jet Propulsion Laboratory (JPL) Asteroid Watch της NASA.



Διάγραμμα που δείχνει την τροχιά του αστεροειδούς γύρω από τον ήλιο - Η τροχιά του 2025 QV5 γύρω από τον ήλιο τον φέρνει κοντά στη Γη και την Αφροδίτη.

NASA

Πόσο θα μας επηρεάσει

Το 2025 QV5 περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο κάθε 359,4 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων περιφέρεται μεταξύ των τροχιών της Γης και της Αφροδίτης, καθώς έλκεται μεταξύ των δύο πλανητών σε μια ουράνια μάχη...



Λόγω αυτής της ασυνήθιστης τροχιάς, είναι απίθανο ο αστεροειδής να χτυπήσει ποτέ τη Γη. Το 2025 QV5 είναι πολύ μικρό για να χαρακτηριστεί «δυνητικά επικίνδυνο», όπως ορίζεται από τη NASA το αντικείμενο κοντά στη Γη - αυτά που περνούν σε απόσταση 30 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη - με διάμετρο μεγαλύτερη από 460 πόδια.

Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος του πιθανότατα θα καεί στην ατμόσφαιρα.



Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες είναι πρόθυμοι να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για αυτό το νέο αντικείμενο, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει αρκετές φορές τον επόμενο αιώνα, μεταξύ άλλων το 2026 και το 2027.

Και δεύτερος αστεροειδής... στον δρόμο μας

Η NASA παρακολουθεί επίσης έναν αστεροειδή γνωστό ως 2025 QD8, ο οποίος προβλέπεται να πλησιάσει σε απόσταση μόλις 136.000 μιλίων από τη Γη - περίπου το 57% της απόστασης Γης-Σελήνης - στις 10:57 π.μ. EST στις 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το space.com.



Ο αστεροειδής έχει διάμετρο περίπου 71 πόδια - περίπου το μέγεθος ενός αεροπλάνου - και θα ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 28.600 μίλια ανά ώρα, σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη (CNEOS) της διαστημικής υπηρεσίας.



Παρά το μέγεθος και την ταχύτητά του, ο διαστημικός βράχος δεν θα αποτελέσει απειλή για τον πλανήτη μας κατά τη διέλευσή του.



Οι αστρονόμοι μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά την ζωντανή διέλευση του 2025 QD8 σε ένα κανάλι Youtube που φιλοξενείται από το The Virtual Telescope Project.



Η κάλυψη ξεκινά στις 7 μ.μ. απόψε, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει ζωντανές εικόνες του αστεροειδούς καθώς πλησιάζει.