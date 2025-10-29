«Αστικό δάσος» στη Βαρβάκειο: Οι πρωτοπόρες προτάσεις καθηγητή του Χάρβαρντ για πιο δροσερή Αθήνα

Πρωτοπόρες προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας, εν μέσω της κλιματικής κρίσης, παρουσίασε ο καθηγητής Bas Smets, στο πλαίσιο έρευνας που εκπόνησε με τους φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (24/10) στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και εντάσσεται στο πρόγραμμα Cooling Athens.

Ο Bas Smets, αρχιτέκτονας τοπίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, γνωστός μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου γύρω από την Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι, σημείωσε:

«Η κλιματική προσαρμογή των πόλεων δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, είναι ζήτημα πολιτισμού και σχέσης με τη φύση. Στην Αθήνα, το φως, το έδαφος και το πράσινο μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία του δημόσιου χώρου μέσω μηχανισμών δημιουργίας μικροκλίματος. Η μελέτη και οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αποτελούν πηγές για την τεχνογνωσία που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Πλάκα και την Βαρβάκειο».

Ο Bas Smets. Φωτό: Δήμος Αθηναίων

Οι δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» της Αθήνας

Η Αθήνα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, κεντρικά της Μεσογείου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη.

Με την κλιμάκωση της συχνότητας φαινομένων καύσωνα, η λήψη μέτρων που θα καταστήσουν την πόλη πιο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, κρίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Σε αυτό επιχειρεί να απαντήσει να απαντήσει η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων «Cooling Athens», παρουσιάζοντας την έρευνα του Bas Smets με φοιτητές του Χάρβαρντ, καθώς και δύο προτάσεις σχεδιασμού που ανέπτυξε με το γραφείο του για τον Δήμο.

Φωτό: Δήμος Αθηναίων

Η έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εξετάζει πώς το τοπίο μπορεί να λειτουργήσει ως δυναμικό στοιχείο του μικροκλίματος, μεταμορφώνοντας τον αστικό ιστό σε ένα ζωντανό σύστημα που δροσίζει και σκιάζει την πόλη.

Μαζί με τους φοιτητές του διερευνούν τις κλιματολογικές συνθήκες στην Αθήνα, σε μία χρονική περίοδο από το 2025 έως το 2100. Εξετάζουν τέσσερα κλιματικά σενάρια με άνοδο της θερμοκρασίας από +2 βαθμούς Κελσίου έως +5 βαθμούς Κελσίου

Μέσα από την ενεργοποίηση του εδάφους, του νερού και της βλάστησης, προτείνουν στρατηγικές βασισμένες στη φύση (Nature-Based Solutions) για την αντιμετώπιση της αστικής υπερθέρμανσης και την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου.

Φωτό: Δήμος Αθηναίων

Κύρια παράμετρος μελέτης αποτελεί o αποκαλούμενος δείκτης UTCI, εννοώντας την αντιληπτή από τον άνθρωπο θερμοκρασία συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες όπως η υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου, που μπορεί να αποτελέσει στρατηγική βάση για την περίπτωση της Αθήνας.

Φωτό: Δήμος Αθηναίων

Θέτοντας το τοπίο στο επίκεντρο του σχεδιασμού για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, καταλήγουν στις εξής δύο προτάσεις για τον «δροσισμό» και την αναζωογόνηση της Αθήνας.

Plaka Green Canopy: Με ένα δίκτυο αναρριχώμενων φυτών, που εκτείνεται στα σοκάκια της Πλάκας, δημιουργείται φυσική σκίαση στους δημόσιους χώρους και τις προσόψεις των κτιρίων.

Varvakeios Urban Forest: Με τη δημιουργία πάρκου πάνω από το υφιστάμενο πάρκινγκ, μία «σκληρή» επιφάνεια μετατρέπεται σε «αστικό δάσος» με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δροσερού μικροκλίματος. Έτσι, διαμορφώνεται δημόσιος χώρος για παιχνίδι και ξεκούραση.

«Η Αθήνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην κλιματική κρίση. Σε μια πόλη με ελλείψεις σε μεγάλους χώρους πρασίνου, επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις για να μειώσουμε τη θερμοκρασία και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Από το πιλοτικό πρόγραμμα πόλεων ASCEND και το καινοτόμο έργο «Cooling Havens», μέχρι τη «Διπλή Ανάπλαση» στον Ελαιώνα και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, προχωράμε με έργα που συνδυάζουν το πράσινο, το νερό και την τεχνολογία», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ποιος είναι ο Bas Smets

O Bas Smets είναι πολιτικός μηχανικός με υπόβαθρο στην αρχιτεκτονική τοπίου και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου ηγείται ερευνητικών προγραμμάτων για την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων.

Ίδρυσε την εταιρεία του το 2007 και από τότε έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 50 έργα διεθνώς. Διατηρεί ομάδα από 25 αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες τοπίου. Τα έργα που αναλαμβάνει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από ιδιωτικές κατασκευές μέχρι έργα υποδομών και τοπίου.

Έχει υλοποιήσει έργα κατασκευής χώρων πρασίνου και πάρκων σε διάφορες πόλεις όπως στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο και στη Χιμάρα. Το 2022 κέρδισε διεθνή διαγωνισμό για τον δημόσιο χώρο γύρω από τον καθεδρικό ναό «Παναγία των Παρισίων» στη Γαλλία.