«Άστραψε και βρόντηξε» ο Αλέξης Τσίπρας: Το μήνυμα στους επίδοξους «παράγοντες» του νέου κόμματος

Άστραψε και βρόντηξε το πρωί της Τρίτης (21/4), ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν από εκείνες τις φορές που οι συνεργάτες του «πάγωσαν», όπως έλεγε εις εξ αυτών.

Ο λόγος ήταν πως ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δέκτης συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούσαν πρόσωπα που διαδίδουν την μελλοντική τους συνεργασία με το νέο κόμμα.

Τέλος στα «παραγοντιλίκια»

«Τα παραγοντηλίκια» δεν περνάνε πια. Όποιος ακολουθεί προσωπική πολιτική και τακτική αυτόματα δεν περνά την πόρτα», λέγεται πως ειπώθηκε εντός σύσκεψης.

Πολιτική αυταρέσκεια και «κλειστές πόρτες»

Η αφορμή δόθηκε όταν παρατηρήθηκε πως διαδίδονται φήμες για την συμμετοχή στο υπό ίδρυση κόμμα. «Το εντυπωσιακό είναι», σημείωνε στενός του συνεργάτης, πως «δεν καταλαβαίνουν πως έτσι θυσιάζουν τον εαυτό τους στο βωμό της πολιτικής τους αυταρέσκειας και η πορεία δεν θα είναι μακρά».