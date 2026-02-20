Αστροφυσικός που ανακάλυψε νερό σε πλανήτη εκτός του ηλιακού συστήματος δολοφονήθηκε στο σπίτι του

Μυστήριο καλύπτει τη δολοφονία του αστροφυσικού Καρλ Γκρίλμορ, ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, σε μια αγροτική περιοχή του Antelope Valley τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, το πρωί. Το θύμα εργαζόταν στο Κέντρο Επεξεργασίας και Ανάλυσης Υπέρυθρων του Caltech. Ήταν επικεφαλής ερευνητής στο Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble και στο Διαστημικό Τηλεσκόπιο Spitzer και η έρευνά του απέφερε πολυάριθμες διακρίσεις.

Όπως γράφουν οι Los Angeles Times, που επικαλούνται το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για επίθεση με θανατηφόρο όπλο στην κοινότητα Llano στις 6:10 π.μ. και βρήκαν έναν άνδρα με τραύμα από πυροβολισμό στην μπροστινή βεράντα ενός σπιτιού. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε αργότερα ως ο Καρλ Γκρίλμορ, 67 ετών, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία που προκλήθηκε από τραύμα από πυροβολισμό στον κορμό.



«Ήταν πολύ διάσημος στον τομέα της αστρονομίας και ένας πολύ γνωστός επιστήμονας», δήλωσε ο αστρονόμος Sergio Fajardo-Acosta, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γκρίλμορ στο Caltech για 26 χρόνια. «Η κληρονομιά του θα ζήσει για πάντα».



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο για κλοπή αυτοκινήτου που έλαβε χώρα κοντά στο σημείο, σύμφωνα με το Τμήμα του Σερίφη. Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Φρέντι Σνάιντερ, 29 ετών και κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι σαφές ποια σχέση, αν υπήρχε, είχε με τον Γκρίλμορ.



«Ένας εξαιρετικός αστροφυσικός από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της γαλαξιακής αστρονομίας και τη μελέτη μακρινών πλανητών για περισσότερα από 40 χρόνια, τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας ύποπτος για φόνο έχει κατηγορηθεί», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.



Για τους συναδέλφους του, είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στη δομή του Γαλαξία μας. Οι επιστημονικές του εργασίες ήταν αφιερωμένες στα αστρικά ρεύματα και την εξέλιξη των γαλαξιών.

