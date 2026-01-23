Αστρολογική «βόμβα» τον Φεβρουάριο: 4 ζώδια αντιμέτωπα με σαρωτικές αλλαγές

Ο Φεβρουάριος του 2026 μπαίνει με «άγριες» αλλά άκρως απελευθερωτικές διαθέσεις, καθώς φιλοξενεί μερικά από τα πιο καθοριστικά αστρολογικά φαινόμενα της δεκαετίας! Για τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια, αυτός ο μήνας θα μοιάζει με ταινία δράσης που έχει καταιγιστική πλοκή, απρόοπτα και ανατροπές που κόβουν την ανάσα. Όμως, πίσω από τον θόρυβο και την αιφνίδια πλοκή των εξελίξεων, κρύβεται μια μεγάλη ευκαιρία, ποια είναι αυτή: να σπάσουν οριστικά τα δεσμά με το παρελθόν ή με οτιδήποτε καταπιέζει ή στερεί την εξέλιξη!

Η αρχή γίνεται με την έντονη Πανσέληνο στον Λέοντα στις 2/2, ενώ ο Ουρανός στον Ταύρο επιστρέφει σε ορθή φορά για να ολοκληρώσει την πορεία του σε αυτό το ζώδιο, και ειδικά αυτό το μήνα «τραντάζει» τα λιμνάζοντα νερά. Τα δύσκολα τετράγωνα της πολυαστρίας στον Υδροχόο (Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης) με τον Ουρανό, αλλά και η πρώτη Ηλιακή Έκλειψη του 2026 στον ίδιο άξονα, λειτουργούν σαν ένα γερό ηλεκτροσόκ αφύπνισης και ξαφνικές ανατροπής - αλλαγής. Ποια είναι όμως τα τέσσερα ζώδια που θα σταθούν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων τον Φεβρουάριο; Είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι πολύ παραπάνω όσοι έχουν γεννηθεί 18-20 Μαΐου, 20-22 Αυγούστου, 20-22 Νοεμβρίου και 17-19 Φεβρουαρίου!

Ταύρος: Η υπομονή σου εξαντλείται - Αλλάζεις τα πάντα

Μία ξαφνική αφύπνιση από το λήθαργο έρχεται αυτό τον Φεβρουάριο για σένα αγαπητέ μου Ταύρε! Με τον Ουρανό να επιστρέφει και πάλι την ορθή του πορεία του στο ζώδιο σου, νιώθεις μια εσωτερική ανάγκη να τα αλλάξεις όλα. Δεν είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος που δέχεται τα πάντα χωρίς να μιλάει. Η υπομονή σου εξαντλείται και πλέον δεν ανέχεσαι καμία πίεση ή τις δικαιολογίες από κανέναν.

Η Πανσέληνος στον Λέοντα στις 2/2 προκαλεί κάποιες εντάσεις στο σπίτι και την οικογένεια, ενώ το πείσμα, η επιμονή και η ανάγκη να επιβληθείς των καταστάσεων σε οδηγεί σε τελικές αποφάσεις. Προσοχή σε εντάσεις, καβγάδες ή κάποιες απρόσμενες εξελίξεις που αφορούν το σπίτι ή το οίκημα ή και τις οικογενειακές σχέσεις!

Η πρώτη Ηλιακή Έκλειψη του 2026, σε τετράγωνο με τον Ουρανό από το ζώδιο σου φανερώνει ξεκάθαρα ότι η «βόμβα» πέφτει και στα επαγγελματικά σου. Μια ξαφνική αλλαγή στη δουλειά, μια κόντρα με το αφεντικό ή μια ανατροπή στη σχέση και τον γάμο σου, σε αναγκάζουν να πάρεις αποφάσεις. Η πολυπόθητη για σένα σταθερότητα μπορεί να είναι ανέφικτη αυτό το μήνα, όμως ξεφεύγεις από την αδράνεια, συνειδητοποιείς αλήθειες που έκρυβες μέσα σου και ξεφορτώνεσαι από την πλάτη σου ότι σε κούραζε και σε εξαντλούσε κάνοντας μία νέα ελεύθερη αρχή!

Λέων: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων

Για εσένα Λιοντάρι μου, ο Φεβρουάριος ξεκινά με τα φώτα στραμμένα πάνω σου. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 2/2 σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και όλα γύρω σου μοιάζουν με ταινία γεμάτη συναίσθημα και ένταση. Θα νιώσεις την ανάγκη να μιλήσεις έξω από τα δόντια, να δώσεις απαντήσεις και να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους ή και να επιβληθείς των καταστάσεων προκειμένου να δείξεις την δύναμή σου, έστω κι αν αυτό προκαλέσει κάποιες προσωρινές αναταράξεις. Οι σχέσεις σου, τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές, περνούν από ένα "crash test" αυτό το μήνα .

Οι δύσκολες όψεις του μήνα και η Ηλιακή Έκλειψη απέναντί σου φέρνουν ξαφνικά γεγονότα, αποκαλύψεις και αλλαγές που δεν περίμενες. Μπορεί να δεις συνεργασίες να αλλάζουν όρους ή ανθρώπους που εμπιστευόσουν να δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο. Δεν αποκλείεται ακόμα και ένα οριστικό τέλος σε μια σχέση που είχε κάνει τον κύκλο της, ή το ξεκίνημα μιας νέας που θα βασίζεται σε εντελώς διαφορετικές βάσεις. Μην τρομάξεις από τις αλλαγές. Αυτός ο μήνας σε αναγκάζει να δεις καθαρά ποιοι αξίζουν να είναι δίπλα σου και ποιοι όχι. Τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά, γιατί πλέον επιλέγεις να κρατήσεις στη ζωή σου μόνο ό,τι είναι αληθινό και σου δίνει χαρά.

Σκορπιός: Επαναστατικός μήνας αλλαγών σε σχέσεις και συνεργασίες

Είσαι από τα ζώδια που θέλεις πάντα να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων και ο Φεβρουάριος έρχεται για να σε αναστατώσει δείχνοντάς σου ξεκάθαρα ότι κάποια πράγματα δεν είναι αποκλειστικά και μόνο στο χέρι σου Σκορπιέ μου! Η Πανσέληνος στον Λέοντα στις 2/2 φέρνει στο προσκήνιο τα επαγγελματικά σου. Ίσως νιώσεις μεγάλη πίεση στη δουλειά, δεις αλλαγές στους ρόλους ή χρειαστεί να πάρεις μια κρίσιμη απόφαση για την καριέρα σου. Είναι η στιγμή που τα πράγματα φτάνουν στα άκρα και πρέπει να δράσεις. Ο Ουρανός καθώς επιστρέφει σε ορθή φορά στον Ταύρο, φέρνει ένα μεγάλο κύμα εξελίξεων και ανατροπών στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, δεν είναι κάτι που εσύ το επιδιώκεις αλλά κάτι που προκύπτει από αλλαγή στις διαθέσεις των άλλων!

Η Ηλιακή Έκλειψη φέρνει μια ανατροπή σε μια συνεργασία ή μια κρίση με τον σύντροφό σου που δεν μπορείς πια να κάνεις πως δεν βλέπεις. Θέματα που αφορούν την οικογένεια, μια μετακόμιση ή τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι έρχονται με φόρα, φέρνοντας ρήξεις αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια ανακούφιση. Μπορεί στην αρχή όλο αυτό το «ταρακούνημα» να σου φανεί χαοτικό, όμως στην πραγματικότητα το σύμπαν σε βοηθάει να πετάξεις από πάνω σου παλιά βάρη. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο, γιατί ήρθε η ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις και να φτιάξεις μια καθημερινότητα που σου ταιριάζει πραγματικά.

Υδροχόος: Ολική επαναφορά – Γκρεμίζεις το παλιό και γεννιέται ένας νέος εαυτός

Ο μήνας των γενεθλίων σου σε οδηγεί στην τελική ευθεία για μία νέα ζωή, για μία νέα πορεία και προοπτική, έστω και κάτω από συνθήκες ανατροπών και αλλαγών που θα σε κατευθύνουν να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή σου Υδροχόε μου! Είσαι ο κεντρικός πρωταγωνιστής και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου αυτό το μήνα . Με τόσους πλανήτες στο ζώδιό σου, νιώθεις μια τεράστια ανάγκη να πάρεις αποφάσεις, όμως τα τετράγωνα που σχηματίζει η πολυαστρία από το ζώδιο σου με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνουν νεύρα και απρόοπτα εκεί που δεν το περιμένεις—ειδικά σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια.

Η Πανσέληνος στον Λέοντα στις 2/2 φέρνει εντάσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου, αναγκάζοντάς σε να δεις κατάματα τι λειτουργεί και τι όχι στις σχέσεις σου. Το μεγάλο γεγονός όμως είναι η Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιό σου, που λειτουργεί σαν ένας διακόπτης: κλείνει οριστικά το παρελθόν και ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Αφήνεις πίσω σου παλιούς ρόλους και επιλογές που δεν σου ταιριάζουν πια και ξεκινάς κάτι πολύ πιο αληθινό, ακόμα κι αν στην αρχή σου φαίνεται απαιτητικό.Αυτός ο μήνας δεν σε αφήνει να μείνεις στάσιμος. Σε σπρώχνει να αλλάξεις πορεία ριζικά και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο, γιατί επιτέλους τολμάς να ζήσεις με τους δικούς σου όρους!