Αστρολογικό SOS για 4 ζώδια, σήμερα 20/4

Η εβδομάδα μας ξεκινά εκρηκτικά, δυναμικά, θυμωμένα και νευρικά! Σήμερα σχηματίζεται μία σύνοδος ανάμεσα στον Ερμή, τον Άρη και τον Κρόνο στον Κριό, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης, νευρικότητας και αυξημένων αντιπαραθέσεων. Τα λόγια μπορεί να γίνουν πιο σκληρά, οι αντιδράσεις πιο απότομες και η διάθεση για σύγκρουση αρκετά έντονη. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή στους καβγάδες, στην παρορμητικότητα αλλά και στις μετακινήσεις, αφού η βιασύνη μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε λάθη. Η όψη επηρεάζει περισσότερο Κριούς (23–28 Μαρτίου), Καρκίνους (24–29 Ιουνίου), Ζυγούς (26 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου) και Αιγόκερους (24–29 Δεκεμβρίου). Για εσάς, η ημέρα μπορεί να φέρει πιο έντονες δοκιμασίες αλλά και σημαντικά ξεκαθαρίσματα.

Κριός – Μέρα οξυθυμίας

Αστρολογικό SOS έρχεται για το ζώδιο σου σήμερα Δευτέρα Κριέ μου! Ο Ερμής, ο Άρης και ο Κρόνος βρίσκονται μαζί σε σύνοδο στο ζώδιο σου, εντείνοντας τη νευρικότητα, την βιασύνη αλλά και τον θυμό, αυτά τα χαρακτηριστικά θα χρειαστεί να τα περιορίσεις και να λειτουργήσεις πιο συγκρατημένα! Προσπάθησε να αποφύγεις τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, την γρήγορη οδήγηση, αλλά και την σκληρότητα και απολυτότητα στις σκέψεις, στα λόγια και στις αποφάσεις!

AstroTip: Προσπάθησε να πειθαρχήσεις στον εαυτό σου και να συγκρατήσεις τα νεύρα σου!

Ταύρος – Παρασκήνιο, εκνευρισμός και εσωτερική πίεση

Ταύρε μου, η σημερινή Δευτέρα δεν είναι από αυτές που κυλούν αθόρυβα, όσο κι αν το θέλεις. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό ξυπνά εσωτερικές εντάσεις, παρασκήνιο, κούραση, αλλά και θυμό που μπορεί να μη βγει ανοιχτά, να σε τρώει όμως από μέσα. Μπορεί να μάθεις κάτι που σε ενοχλεί, να νιώσεις ότι κάποιοι κινούνται πίσω από την πλάτη σου ή να πιεστείς από μία υποχρέωση που δεν παίρνει άλλη αναβολή. Πρόσεξε την ψυχολογία σου, τον ύπνο σου, αλλά και την τάση να κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν ώσπου να σκάσεις.

AstroTip: Μην παίξεις τον ήρωα της σιωπής σήμερα. Βρες τρόπο να αποφορτιστείς.

Δίδυμοι – Εντάσεις με φίλους, ομάδες και σχέδια

Δίδυμέ μου, η μέρα σε βάζει μέσα σε κοινωνικές εντάσεις, διαφωνίες και ξεκαθαρίσματα. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό δείχνει ότι μία κουβέντα με φίλο, συνεργάτη ή μέσα σε ομάδα μπορεί να πάρει πιο σκληρό χαρακτήρα απ’ όσο περίμενες. Ένα σχέδιο μπορεί να συναντήσει εμπόδιο, μία υπόσχεση να μην τηρηθεί ή να απογοητευτείς από τη στάση κάποιου ανθρώπου. Νεύρα μπορεί να υπάρξουν και για οικονομικά που σχετίζονται με κοινή δράση ή μελλοντικό πλάνο. Η μέρα δεν θέλει παρορμητικές ρήξεις, γιατί ό,τι ειπωθεί δύσκολα μαζεύεται μετά.

AstroTip: Κράτα αποστάσεις από ανθρώπους που μιλούν με ένταση και χωρίς μέτρο.

Καρκίνος – Πίεση στα επαγγελματικά και σκληρές αποφάσεις

Καρκίνε μου, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα εκρηκτική για την καριέρα και τις ευθύνες που κουβαλάς. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό φέρνει πίεση από ανώτερους, επαγγελματικά deadlines, αυστηρές κουβέντες ή μία απόφαση που δεν μπορείς πια να αποφύγεις. Μπορεί να χρειαστεί να υπερασπιστείς τη θέση σου, να βάλεις όρια ή να διαχειριστείς μία ψυχρή στάση από άτομο που κατέχει μία υψηλότερη θέση από εσένα. Πρόσεξε πολύ τον εκνευρισμό σου, γιατί σήμερα το κλίμα είναι εύφλεκτο και μία κουβέντα μπορεί να πάρει διαστάσεις. Μην αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις μόνο και μόνο για να αποδείξεις κάτι.

AstroTip: Ψυχραιμία και επαγγελματισμός. Η σταθερότητα σήμερα είναι η δύναμή σου.

Λέων – Κόντρες για ιδέες, σχέδια και μετακινήσεις

Λιοντάρι μου, η Δευτέρα φέρνει ένταση σε υποθέσεις που αφορούν ταξίδια, νομικά, σπουδές, συμφωνίες ή γενικότερα ένα σχέδιο που θέλεις να τρέξεις. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό σε βάζει σε θέση να παλέψεις για τις απόψεις σου, αλλά η αλήθεια είναι πως σήμερα οι αντιρρήσεις των άλλων σε ανάβουν εύκολα. Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, ακύρωση, εμπόδιο ή μία αυστηρή απάντηση που σε προσγειώνει. Επίσης πρόσεξε μετακινήσεις, βιαστικά λόγια και υπερβολική σιγουριά ότι μόνο εσύ έχεις δίκιο. Η μέρα ζητά ωριμότητα και σωστή στρατηγική, όχι επίδειξη δύναμης.

AstroTip: Μίλα με πάθος, όχι με πείσμα. Έχει τεράστια διαφορά σήμερα.

Παρθένος – Ένταση σε οικονομικά και βαθιές σχέσεις

Παρθένε μου, η μέρα δεν είναι απλή και ήσυχη, γιατί η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό επηρεάζει τα οικονομικά μοιράσματα, τις οφειλές, τις εκκρεμότητες, αλλά και σχέσεις που έχουν συναισθηματικό βάθος και πίεση. Μπορεί να ανοίξει μία δύσκολη κουβέντα για χρήματα, για ένα χρέος, για ευθύνες που δεν μοιράστηκαν δίκαια ή για όσα έχεις προσφέρει χωρίς να πάρεις το αντίστοιχο πίσω. Στα προσωπικά, βγαίνουν ζήλια, καχυποψία ή θυμός που είχε καιρό μαζευτεί. Μην πιέσεις μια κατάσταση για να πάρεις άμεσα απάντηση, γιατί σήμερα όλοι είναι πιο αμυντικοί και πιο σκληροί.

AstroTip: Απόφυγε τις απόλυτες κουβέντες για χρήμα, έλεγχο και εμπιστοσύνη.

Ζυγός – Η πίεση πέφτει πάνω στις σχέσεις σου

Ζυγέ μου, σήμερα το θερμόμετρο ανεβαίνει στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό, απέναντί σου, φέρνει συγκρούσεις, ψυχρότητα, αυστηρές κουβέντες ή την αίσθηση ότι κάποιος σε πιέζει να πάρεις θέση εδώ και τώρα. Αν υπάρχει ήδη ένταση με σύντροφο ή συνεργάτη, σήμερα μπορεί να γίνει το ξεκαθάρισμα με τρόπο όχι και τόσο βελούδινο. Από την άλλη, αν μία σχέση αξίζει, τώρα θα φανεί αν μπορεί να αντέξει πίεση, όρια και ευθύνες. Πρόσεξε μόνο τη δική σου τάση να κρατάς ισορροπίες μέχρι να σπάσεις ξαφνικά.

AstroTip: Μην πεις “ναι” από φόβο μην έρθει σύγκρουση. Η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη.

Σκορπιός – Πίεση στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις

Σκορπιέ μου, η σημερινή ημέρα φέρνει ένταση στο πρόγραμμα, στις υποχρεώσεις αλλά και στις επαγγελματικές συνθήκες της καθημερινότητας. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό δείχνει ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, πίεση από δουλειά ή ακόμα και μία έντονη συζήτηση με συνεργάτη. Θα χρειαστεί να κινηθείς με πειθαρχία και να μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε οδηγήσει σε απότομες αντιδράσεις. Η κούραση της καθημερινότητας θα σου υπενθυμίσει ότι έχεις πιεστεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα. Οργάνωσε καλύτερα τον χρόνο σου και βάλε προτεραιότητες.

AstroTip: Μην φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν.

Τοξότης – Ένταση σε έρωτα και δημιουργικά σχέδια

Τοξότη μου, η σημερινή μέρα αγγίζει τον τομέα της καρδιάς σου, αλλά όχι απαραίτητα με εύκολο τρόπο. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό φέρνει έντονα συναισθήματα, αντιδράσεις και ξεσπάσματα σε ερωτικές σχέσεις ή σε ζητήματα που αφορούν παιδιά και δημιουργικά σχέδια. Μπορεί να υπάρξει μία κουβέντα που θα ξεκαθαρίσει καταστάσεις ή μία ένταση που θα σε κάνει να δεις πιο ρεαλιστικά μια σχέση. Στα επαγγελματικά, ένα project μπορεί να απαιτήσει περισσότερη προσπάθεια από όση υπολόγιζες. Απόφυγε τον εγωισμό και τα απότομα λόγια.

AstroTip: Η ειλικρίνεια είναι χρήσιμη – η σκληρότητα όχι.

Αιγόκερως – Οικογενειακές εντάσεις και ευθύνες

Αιγόκερέ μου, η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό μπορεί να φέρει ένταση μέσα στο σπίτι ή μία συζήτηση με συγγενικό πρόσωπο που θα απαιτήσει ξεκαθαρίσματα. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να πάρεις μια σημαντική απόφαση για ένα οικογενειακό θέμα, ένα ακίνητο ή μια ευθύνη που σε βαραίνει. Πρόσεξε την τάση να γίνεις αυστηρός ή απόλυτος στις κουβέντες σου. Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να κρατήσεις τον έλεγχο.

AstroTip: Μην προσπαθείς να τα ελέγχεις όλα – κάποιες καταστάσεις χρειάζονται διάλογο.

Υδροχόος – Σκληρές κουβέντες και έντονες επικοινωνίες

Υδροχόε μου, η μέρα είναι γεμάτη συζητήσεις, μηνύματα, μετακινήσεις αλλά και ένταση στον τρόπο που επικοινωνείς. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό μπορεί να φέρει έναν διάλογο που θα σε εκνευρίσει ή μία διαφωνία με αδελφό, φίλο ή συνεργάτη. Πρόσεξε ιδιαίτερα τα λόγια σου, γιατί σήμερα οι αντιδράσεις μπορεί να είναι πιο απότομες από όσο υπολογίζεις. Επίσης, απόφυγε τη βιασύνη σε μετακινήσεις ή αποφάσεις. Μία πληροφορία που θα μάθεις μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις μια κατάσταση.

AstroTip: Η ψυχραιμία στην επικοινωνία σήμερα είναι το μεγάλο σου όπλο.

Ιχθύες – Ένταση σε οικονομικές αποφάσεις

Ιχθύ μου, το πλανητικό σκηνικό της Δευτέρας επηρεάζει έντονα ζητήματα οικονομικής ασφάλειας, αξιών αλλά και αυτοεκτίμησης. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό μπορεί να φέρει μία πίεση γύρω από χρήματα, έξοδα ή οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Μπορεί να υπάρξει μία κουβέντα για οικονομικά με σύντροφο ή συνεργάτη που θα σε βάλει σε σκέψεις. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις παρορμητικές αγορές ή αποφάσεις που παίρνονται πάνω στα νεύρα. Η μέρα απαιτεί σύνεση και πρακτική σκέψη.

AstroTip: Διαχειρίσου τα χρήματα με ψυχραιμία και όχι με παρόρμηση.