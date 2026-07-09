Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Μεταγραφές

«Αστρονομική» συμφωνία για την πώληση του Αντρέ Λουίς - Ο Ολυμπιακός βάζει στα ταμεία του 18 εκατ.

Ο Αντρέ Λουίς αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν σε συμφωνία για μεταγραφή 18 εκατ. ευρώ.

Αντρέ Λουίζ/ Eurokinissi
Αντρέ Λουίζ/ Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει ο Αντρέ Λουίς, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε συμφωνία με ομάδα του εξωτερικού για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το deal έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης (10/07), με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του ποσό που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο από τη Ρίο Άβε. Η Κάνσας Σίτι του MLS φαίνεται πως είναι η ομάδα που σπάει τα ταμεία για να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό.

O Αντρέ Λουίς αγωνίστηκε κανονικά στο φιλικό με τη Ρακόφ, όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 2-1, ωστόσο όλα δείχνουν πως αυτή ήταν η τελευταία του συμμετοχή με τη φανέλα του συλλόγου.

O Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα δεδομένα του Μεντιλίμπαρ, κάτι που διευκόλυνε την απόφαση του Βάσκου να δεχτεί ενδεχόμενη πώληση του. Συνολικά ο Λουίζ αγωνίστηκε μόλις 10 φορές με την φανέλα των Πειραιωτών, μοιράζοντας μόλις μια ασίστ σε αυτό το διάστημα.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Μεταγραφές

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