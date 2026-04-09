Αστυνομικοί σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο: «Δίπλα στη νέα γενιά των Ρομά» - Συγκινητικό βίντεο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε δίπλα στη νέα γενιά.

Όπως αναφέρει η λεζάντα ενός βίντεο που ανέβηκε στα social media, αστυνομικοί υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής, επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας, αγάπης και αλληλεγγύης.

«Ευχαριστούμε θερμά για τη ζεστή φιλοξενία και υποδοχή», σημειώνεται στην ανάρτηση.

👩‍👩‍👧‍👦 Ευχαριστούμε θερμά για τη… pic.twitter.com/wmDMUnEpTJ — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) April 8, 2026

Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου και αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ιστορίας, του πολιτισμού αλλά και των αγώνων των Ρομά σε όλο τον κόσμο. Καθιερώθηκε το 1971, κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Ρομά στο Λονδίνο, όπου τέθηκαν τα θεμέλια για τη διεθνή αναγνώριση της κοινότητας και υιοθετήθηκαν σύμβολα όπως η σημαία και ο ύμνος τους.



Πρόκειται για μια ημέρα που δεν έχει μόνο εορταστικό χαρακτήρα, αλλά και έντονο κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα. Οι Ρομά, ένας λαός με βαθιές ρίζες και πλούσια παράδοση, έχουν αντιμετωπίσει διαχρονικά αποκλεισμό, φτώχεια και διακρίσεις. Η ημέρα αυτή έρχεται να φωτίσει αυτές τις πραγματικότητες, αλλά και να αναδείξει τη συμβολή τους στον πολιτισμό – από τη μουσική και το χορό μέχρι τη γλώσσα και τα έθιμα.



Σε πολλές χώρες, οργανώνονται εκδηλώσεις, συναυλίες και δράσεις ευαισθητοποίησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές των ίδιων των Ρομά και να ενισχυθεί η προσπάθεια για ισότητα και ένταξη.

