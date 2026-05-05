Νεκρός αστυνομικός στην Καβάλα - Αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στην Καβάλα, όταν αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, ο αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του τμήματος. Η ίδια πηγή αναφέρει πως μέχρι τώρα άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν τον αστυνομικό στην αυτοχειρία.