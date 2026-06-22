Αστυνομικός στη Βρετανία κατηγορείται ότι κατασκεύασε αποδεικτικό υλικό με τη χρήση ΑΙ

Η αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο διερευνά υπόθεση αξιωματικού που φέρεται να χρησιμοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να κατασκευάσει αποδεικτικό υλικό σε πολλαπλές υποθέσεις, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της δικαστικής διαδικασίας. Το περιστατικό ήδη αντιμετωπίζεται ως πιθανή παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και έχει οδηγήσει σε επανεξέταση υποθέσεων στις οποίες εμπλεκόταν.



Η υπόθεση και η έναρξη της έρευνας

Οι αρχές στη Βρετανία έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος αστυνομικού της αστυνομίας του Derbyshire, ο οποίος κατηγορείται ότι αξιοποίησε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει αποδεικτικό υλικό σε περισσότερες από μία υποθέσεις. Οι κατηγορίες αγγίζουν το ενδεχόμενο σοβαρής παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, καθώς το υποτιθέμενο κατασκευασμένο υλικό φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ή επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινικές διαδικασίες. Το γεγονός ότι εμπλέκεται σε πολλαπλές υποθέσεις κάνει το θέμα αρκετά πιο σοβαρό.



Ο ρόλος της Εισαγγελίας και οι επιπτώσεις

Ο εκπρόσωπος της βρετανικής Εισαγγελικής Αρχής επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την αστυνομία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, η CPS βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ομάδες υπεράσπισης και τα δικαστήρια για τις σχετικές υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από το ψευδές αποδεικτικό υλικό. Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, η Εισαγγελία τονίζει ότι, λόγω της εν εξελίξει έρευνας, δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης έκταση των επιπτώσεων, όπως οι ενδεχόμενες ακυρώσεις ή αναθεωρήσεις καταδικαστικών αποφάσεων, παραμένει ακόμη ασαφής.



Η επίσημη θέση της αστυνομίας του Derbyshire

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Derbyshire επιβεβαίωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για «ισχυρισμούς παρεμπόδισης της δικαιοσύνης που συνδέονται με την υποτιθέμενη χρήση ΑΙ από αξιωματικό για τη δημιουργία αποδεικτικού υλικού σε διάφορες υποθέσεις». Η ίδια σημειώνει ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία, προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι υποθέσεις που μπορεί να έχουν επηρεαστεί. Ο εμπλεκόμενος αξιωματικός έχει τεθεί εκτός καθηκόντων πρώτης γραμμής μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει καμία σύλληψη, κάτι που υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε ακόμη στη φάση συλλογής στοιχείων.



Ο κίνδυνος κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνη

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αστυνομικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν όλο και πιο ενεργά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση ερευνών και την επιτάχυνση διαδικασιών. Παράλληλα, όμως, ενισχύει τους φόβους ότι η ίδια τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, είτε για τη χειραγώγηση αποδεικτικών στοιχείων είτε για την ενίσχυση ήδη υπαρχουσών στρεβλώσεων στο σύστημα δικαιοσύνης. Τα εργαλεία ΑΙ μπορούν να δημιουργήσουν ρεαλιστικές εικόνες, βίντεο και έγγραφα, κάτι που, αν δεν συνοδεύεται από αυστηρούς ελέγχους και σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, δημιουργεί ένα νέο επίπεδο ρίσκου για την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων στα δικαστήρια.