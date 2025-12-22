Αστυπάλαια: Επιδόματα στέγασης και σίτισης για να στελεχωθεί το νησί - Τι λέει ο δήμαρχος στον Flash

Υπέροχα νησιά με καταγάλανα νερά και ανθισμένες μπουκαμβίλιες που «βουλιάζουν» από τουρισμό τους θερινούς μήνες και αναζητούν -μάταια ως επί το πλείστον - βοήθεια τους χειμώνες… Ακριτικοί τόποι που «μυρίζουν» αλμύρα, αλλά και ορεινοί προορισμοί που χάνονται στην ομίχλη του χειμώνα και τη μοναξιά του καλοκαιριού. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα εναλλάσσεται με τις εποχές και συνήθως μια χούφτα άνθρωποι είναι αυτοί που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανές αυτές τις γωνιές της χώρας.

Μετά την ευρηματική Φουρνά Ευρυτανίας, η Αστυπάλαια, η «γέφυρα» που ενώνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ψάχνει τον τρόπο και υπόσχεται επιδόματα στους γιατρούς αλλά και τους δημοτικούς υπαλλήλους που θα δεχθούν να στελεχώσουν το νησί. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρά την ανάγκη, την απέλπιδα προσπάθεια αλλά και την αναγνώριση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν δεχθεί κανείς μια τέτοια θέση, μακριά από τον τόπο κατοικίας του…

Eurokinissi

Ο Δήμος Αστυπάλαιας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης των εργαζομένων και της ενίσχυσης της παραμονής τους στο νησί, χορηγεί από ιδίους πόρους:

Στεγαστικό επίδομα 200€ και άνω μηνιαίως (ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση) για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αστυπάλαιας, οι οποίοι δεν διαθέτουν κατοικία και όσους πρόκειται να προσληφθούν.

Επίδομα στέγασης 600€ μηνιαίως για στους ιατρούς που δεν διαθέτουν κατοικία και υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας του νησιού.

Επιπλέον, επί της αρχής ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η χορήγηση επιδόματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού που δεν διαθέτουν κατοικία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και του έργου τους στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Με τις παροχές αυτές, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης και την προσέλκυση προσωπικού που στηρίζει καθημερινά την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία των υπηρεσιών, του Δήμου, της υγείας και της εκπαίδευσης».

Στον πανέμορφο αυτό τόπο, μοιράζονται την καθημερινότητά τους 1.400 κάτοικοι το χειμώνα και στην «ακμή» του καλοκαιριού 7.000 -εκτός φυσικά των τουριστών- εξηγεί στο Flash.gr, ο Δήμαρχος του νησιού, Νίκος Κομηνέας. Είναι λοιπόν τουλάχιστον επιβεβλημένη η ανάγκη να υπάρχουν γιατροί, αρκετοί μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί. Ήδη ο παιδίατρος του νησιού, λαμβάνει σχετικό επίδομα…

«Αυτό το θέμα με τα επιδόματα, έχει ξεκινήσει από πέρυσι σε ότι αφορά στον παιδίατρο του νησιού, ο οποίος έχει έρθει στην Αστυπάλαια μέσα από μια τέτοια διαδικασία, όπου είπαμε ότι θα επιδοτήσουμε τη διαμονή του δίνοντας του το ποσό των 600 ευρώ, όχι μόνο για στέγαση αλλά και για σίτιση. Στη συνέχεια έβλεπα ως Δήμαρχος ότι παρά το γεγονός ότι γίνονταν προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου, οι απαντήσεις που λαμβάναμε από τους συναδέλφους που έπρεπε να έρθουν να δουλέψουν εδώ, ήταν αρνητικές. Άνθρωποι δηλαδή που είχαν επιλεγεί να έρθουν, τελικά δεν αποδέχονταν τη θέση καθώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον.

Είπα λοιπόν να δώσουμε ένα κίνητρο παραπάνω, προσφέροντας ένα επίδομα ενοικίου. Κι αυτή ακριβώς ήταν η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο που δεν θα μπορούσε να είναι μόνο για τους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα έρχονταν στον Δήμο να δουλέψουν αλλά θα συμπεριλαμβάναμε και τους μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι ήδη εργάζονται στον Δήμο και δεν διαθέτουν κατοικία στην Αστυπάλαια. Θα πάρουν κι αυτοί το επίδομα κατοικίας.»

«Υπολογίζουμε ότι 16 υπάλληλοι θα επιδοτούνται με 40.000 τον χρόνο από το ταμείο του Δήμου Αστυπάλαιας»

Το συνολικό κόστος, μας λέει ο δήμαρχος, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Υπολογίζει, με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει απ’ όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ότι τα άτομα που θα τις στελεχώσουν θα φτάσουν τα 16. Συνεπώς, τα επιδόματα που θα χρειάζεται να καλύπτει ετησίως ο Δήμος από το ταμείο του, θα αγγίζουν -συμπληρώνει- τα 40.000 ευρώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις…

«Θα φανεί τελικά ποιο θα είναι το νούμερο, ανάλογα με τις αιτήσεις οι οποίες θα κατατεθούν σ’ εμάς, αλλά ένα τέτοιο κονδύλι, 40.000 τον ένα χρόνο και 40.000 τον άλλον και 40.000, είναι ένα σοβαρό ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να γίνουν π.χ. δύο κλιμακωτές οδοί στο Δήμο.

-40.000 ετησίως υπολογισμένα με το επίδομα των 200 ευρώ και όχι των 600;

Όχι των 600, διότι αν αποφασίζαμε να δώσουμε παραπάνω χρήματα (σε όλους), το κονδύλι θα ξέφευγε τελείως και θα τίναζε τον προϋπολογισμό μας στον αέρα καθώς και τα χρήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος για να μπορέσει να πραγματοποιήσει διάφορα έργα. Για ν’ αντέξει ουσιαστικά στα νούμερα αυτά.

-Συνεπώς τα 600 ευρώ τα παίρνει μόνο ο παιδίατρος;

Ναι, τα παίρνει μόνον ο παιδίατρος. Ακούστε, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Ένας Δήμος αναγκάζεται να επιδοτήσει υπαλλήλους οι οποίοι είναι κρατικοί υπάλληλοι, είναι δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, είναι του Υπουργείου Υγείας κλπ., σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέληση των υπαλλήλων αυτών να έρθουν να δουλέψουν στο νησί. Αυτό όμως είναι κανονικά δουλειά των αρμόδιων υπουργείων στα οποία εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι ως υπηρεσιακοί υπάλληλοι.

Άρα λοιπόν, είναι μια πράξη την οποία αναγκαστικά την κάνουμε σε αναγνώριση, ουσιαστικά, της διάθεσής τους να έρθουν εδώ για να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν την Αστυπάλαια, αλλά και για να καλύψουμε τις ανάγκες του νησιού σε όλα τα επίπεδα. Είναι ωστόσο χρήματα τα οποία θα λείψουν.»



Δήμος Αστυπάλαιας

«Διαθέτουμε μέχρι και οικόπεδα στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να ανεγερθούν κατοικίες για τους υπαλλήλους που θα στελεχώνουν το νησί»

Το θέμα της στέγασης είναι ιδιαίτερα σοβαρό, τονίζει ο κύριος Κομηνέας. Ο Δήμος Αστυπάλαιας, έχει προτείνει να διαθέσει δημοτικά οικόπεδα σε διάφορα Υπουργεία, ώστε να ανεγερθούν κατοικίες τουλάχιστον για τους υπαλλήλους που πηγαίνουν να υπηρετήσουν στο νησί. Ήδη το υπουργείο Εσωτερικών έχει ανταποκριθεί μ’ ένα κονδύλι της τάξεως του 1.200.000 ευρώ, μας λέει…

«Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας αυτό. Μας έχει επιχορηγήσει με το ποσό του 1.200.000 ευρώ, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να φτιάξει κατοικίες τις οποίες θα διαθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους. Έχουμε κάνει το ίδιο αίτημα και στο Υπουργείο Παιδείας, έχουμε κάνει το ίδιο αίτημα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τους στρατιωτικούς κλπ.»



Είναι χαρακτηριστικό, συμπληρώνει ο δήμαρχος του νησιού, πως ο Δήμος δεν έχει κανέναν μηχανικό, κανέναν εργάτη καθαριότητας, κανέναν εργάτη Πρασίνου. Έχει ελάχιστους διοικητικούς υπαλλήλους -δύο, τρεις για την ακρίβεια- καθώς και προσωπικό άλλων κατηγοριών, όπως για παράδειγμα στο ΚΕΠ. Ωστόσο, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη, να υπάρχουν «ζωντανές» υποδομές που να εξυπηρετούν το κοινό και τους μόνιμους κατοίκους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παιδεία, ιατρική περίθαλψη, οι υπηρεσίες του δήμου…

«Ο Δήμος μας υποφέρει αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους ώστε να μπορούσαν να τα φέρουν εις πέρας, με όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει. Σας διαβεβαιώ ότι είναι μια τεράστια, πολύ κοπιώδης προσπάθεια. Είναι μια φοβερή κατάσταση η οποία μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα ώστε ν’ ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις υποχρεώσεις».