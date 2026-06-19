Ασυδοσία χωρίς τέλος με τα ηλεκτρικά πατίνια - Οδηγούν παράνομα και τρέχουν στο κέντρο της Αθήνας

H ασυδοσία και το χάος με τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους συνεχίζεται. Σήμερα (Παρασκευή 19/6) το πρωί, στην Αθήνα, νεαροί έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα – γράμματα, όπως βλέπετε στο βίντεο που εξασφάλισε ο FLASH. Ο φακός κατέγραψε δύο περιστατικά παράνομης οδήγησης μέσα σε μόλις δέκα δευτερόλεπτα (!), που θα μπορούσε να επιφέρει τραγικές συνέπειες για τους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, στις 07:00 το πρωί, στην οδό Κυψέλης, που έχει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ένα ηλεκτρικό πατίνι κινείται με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, στο μονόδρομο της οδού Σκοπέλου, ο αναβάτης δεν φορά κράνος και κινείται αντίθετα στην οδό, μέχρι που στρίβει σε κάθετο στενό.

Παρά τα δεκάδες ατυχήματα και δυστυχήματα φαίνεται πως κάποιοι δεν βάζουν μυαλό.