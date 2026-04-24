Ασύλληπτα ποσά: Εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ στις ΗΠΑ κοστίζουν πάνω από 2 εκατομμύρια

Οι αντιδράσεις σχετικά με τις αδιανόητες τιμές των εισιτηρίων -και όχι μόνο- για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς συνεχίζονται και μάλιστα... δικαίως.

Οι ήδη τσιμπημένες τιμές πλέον αγγίζουν αστρονομικά επίπεδα, καθώς στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων της FIFA, για τον τελικό της 19ης Ιουλίου, εμφανίζονται διαθέσιμες τέσσερις θέσεις με τιμή που ξεπερνά τα 2,29 εκατ. δολάρια η καθεμία!

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και πιο… «προσιτές» επιλογές στην ίδια εξέδρα, πίσω από το ένα τέρμα, με τιμές γύρω στις 16.000 δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί πως η FIFA δεν καθορίζει τις τιμές στη δευτερογενή αγορά, ωστόσο λαμβάνει προμήθεια 15% τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή.

🚨 BREAKING: FIFA’s official “resale/exchange marketplace” website for the World Cup match on 19 July shows four seats available for $2.3 MILLION EACH.



Buying all four would cost $9.2 MILLION. @SkyNews 💰



Absolutely ludicrous. pic.twitter.com/2OKbouDjAD — Madrid Zone (@theMadridZone) April 24, 2026

Αυτό σημαίνει πως, θεωρητικά, μπορεί να αποκομίσει σχεδόν 600.000 δολάρια από μία και μόνο πώληση εισιτηρίου τέτοιου επιπέδου. Το τουρνουά, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό με έναρξη στις 11 Ιουνίου, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις για το υψηλό κόστος των εισιτηρίων.

Σε προηγούμενα Μουντιάλ, οι τιμές μεταπώλησης είχαν ανώτατο όριο την αρχική αξία, ωστόσο φέτος ακολουθείται διαφορετικό μοντέλο, πιο κοντά στις πρακτικές της αγοράς ψυχαγωγίας και αθλητισμού στη Βόρεια Αμερική.