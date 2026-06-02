Ασύλληπτη καραμπόλα 20 αυτοκινήτων στη νότια Γαλλία αφήνει 37 τραυματίες - Συνελήφθη οδηγός νταλίκας

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αντίμπ στη νότια Γαλλία το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου στο οποίο ενεπλάκησαν περίπου είκοσι οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, από τη σφοδρή καραμπόλα τραυματίστηκαν 37 άνθρωποι, ενώ ο οδηγός του φορτηγού έχει τεθεί υπό κράτηση. Οι αρχές διερευνούν εάν η σύγκρουση προκλήθηκε σκόπιμα ή αν πρόκειται για ατύχημα.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε το France 3 Côte d’Azur, η καραμπόλα σημειώθηκε κοντά σε κόμβο αυτοκινητοδρόμο με το φορτηγό να συγκρούεται με πολλά οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε βίντεο αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Σε ένα από τα βίντεο φαίνονται διασώστες να επιχειρούν τον απεγκλωβισμό ατόμου που φέρεται να είναι ο οδηγός του φορτηγού.

Γνώριμος των αρχών ο οδηγός της νταλίκας

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της αστυνομίας προκειμένου να βοηθήσουν τους τραυματισμένους επιβάτες των οχημάτων αλλά και για να εξακριβώσουν τα αίτια πίσω από το ατύχημα.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί έρευνα και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο οδηγός είναι γνώριμος των αστυνομικών αρχών γεγονός που εντείνει την υπόθεση σχετικά με τα αίτια του συμβάντος και το κατά πόσο αυτό οφείλεται σε εσκεμμένη ενέργεια ή σε ατύχημα.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα μια κατηφόρα χωρίς να φρενάρει πριν πέσει πάνω στα αυτοκίνητα. Αμέσως μετά τη σύλληψή του έγιναν τα απαραίτητα τεστ ναρκωτικών και αλκοόλ τα οποία ωστόσο βγήκαν αρνητικά, αλλά η ψυχολογική του κατάσταση «φαίνεται να προκαλεί ανησυχία».