Ασύλληπτη τραγωδία στη Ρωσία: Πεντάχρονη πέταξε από τον τέταρτο όροφο το νεογέννητο αδελφάκι της

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Βασίλιεβο της Ρωσίας, όταν ένα 21 ημερών βρέφος βρήκε τραγικό θάνατο, πέφτοντας από ύψος 12 μέτρων. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το βρέφος φέρεται να έπεσε από παράθυρο του τέταρτου ορόφου, με δράστρια την πεντάχρονη αδελφή του.

Το περιστατικό συνέβη όταν η μητέρα των δύο παιδιών τα άφησε μόνα στο σπίτι, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στη δουλειά, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές. Περαστικοί δήλωσαν ότι άκουσαν το κορίτσι να φωνάζει από το παράθυρο και στη συνέχεια είδαν το βρέφος ακίνητο στο έδαφος. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι «τα γόνατά τους έτρεμαν» από το φρικτό θέαμα.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο επιβεβαίωσαν τον θάνατο του βρέφους, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνα. «Έχει ξεκινήσει ποινική διαδικασία για τον θάνατο του βρέφους. Οι ενέργειες των γονιών που άφησαν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη, καθώς και άλλα πιθανά σενάρια, βρίσκονται υπό έρευνα», δήλωσαν οι ρωσικές Αρχές.

Η μητέρα των παιδιών αντιμετωπίζει πλέον πιθανή φυλάκιση. Σύμφωνα με την Daily Mail oι ερευνητές προσπαθούν να διαλευκάνουν τα κίνητρα της πεντάχρονης, εξετάζοντας αν υπήρξε ζήλια για το νεογέννητο αλλά και το λόγο για τον οποίο η μητέρα άφησε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.