Ασύλληπτο ρεκόρ στα 60μ με εμπόδια από τον Ίχαμερ - Το προφίλ του Ελβετού

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Τόρουν, ο Σιμόν Ίχαμερ, σημείωσε ρεκόρ που δεν έχει επαναληφθεί ξανά στο αγώνισμα των 60μ με εμπόδια. Ο Ελβετός ξεχώρισε από την αρχή της κούρσας και έτσι πέτυχε τον αδιανόητο χρόνο των 7.52, κάνοντας ατομικό ρεκόρ στον αγώνισμα του επτάθλου.

Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μπάλντγουιν με χρόνο 7.80, ενώ τελευταίος έμεινε ο Γκάρλαντ που έμεινε πίσω από νωρίς ρίχνοντας και πολλά εμπόδια.

Δείτε εδώ την κούρσα του:

Ποιος είναι ο Ίχαμερ

Ο Σιμόν Ίχαμερ αγωνίζεται στο έπταθλο, στο δέκαθλο, στο άλμα εις μήκος και στα 110μ με εμπόδια. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου U23 το 2021 κέρδισε στο μήκος, ενώ κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου το 2022 στο Ορεγκόν των ΗΠΑ.

Ο Ελβετός είναι δεκαθλητής με εξαιρετικές επιδόσεις στο μήκος καθώς έχει σημειώσει 8.30 και 8.45 οι οποίες αποτελούν κορυφαίες επιδόσεις στο αγώνισμα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε την 4η θέση που ήταν αρκετά τιμητική για εκείνον, καθώς ήταν στην πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα μετράει ένα χρυσό και άργυρο στο έπταθλο συν το χάλκινο στο μήκος που αναφέραμε παραπάνω, ενώ σε ευρωπαϊκά ένα αργυρό στο έπταθλο και ένα χάλκινο στο μήκος.