Αταμάν: «Παίξαμε εξαιρετική άμυνα από το πρώτο λεπτό -Ήμασταν κοντά να νικήσουμε και το πρώτο ματς»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό σε 1-1, μετά τη νίκη με 68-58 στο Game2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Τούρκος προπονητής σχολίασε στην κάμερα της ΕΡΤ το νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Παίξαμε εξαιρετική άμυνα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό., Παίξαμε πολύ έξυπνη και επιθετική άμυνα, δεν επιτρέψαμε στον Μιλουτίνοφ να παίξει επιθετικά και δεν δώσαμε εύκολα σουτ.

Στην επίθεση μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, στο δεύτερο μέρος ο Νάιτζελ Xέιζ-Ντέιβις έπαιξε πολύ καλά, βρήκαμε σκορ και ανακτήσαμε την αυτοπεποίθηση μας. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του Τολιόπουλου. Αυτή η σειρά είναι δύσκολη και θα είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα στον Πειραιά.

Και οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν το καλύτερο, είναι οι τελικοί, παίζουμε ενάντια σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν πολύ κοντά στο να νικησουμε και το πρώτο παιχνίδι αλλά ξέρετε τι συνέβη εκεί. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε και η καλύτερη ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα.», δήλωσε χαρακτηριστικά.