Αταμάν: «Το καλύτερο του παιχνίδι ο Γιούρτσεβεν, αν είναι καλά ο Λεσόρ θα είναι η νέα μας μεταγραφή»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν καταιγιστικός την τελευταία περίοδο και ξέσπασε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 99-85, για να ανέβει στο 5-2 στην EuroLeague. Το δυσάρεστο για το «τριφύλλι» είναι ότι όπως όλα δείχνουν έχασε με τραυματισμό στο γόνατο τον Ρισόν Χολμς. Ο Εργκίν Αταμάν επανέλαβε πως ο Αμερικανός σέντερ θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα, ωστόσο, σημείωσε πως πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ θα επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις των πρασίνων την επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο πρώτο μέρος είχαμε ευκαιρίες για να πάρουμε διαφορά, αλλά η άμυνά μας δεν ήταν τόσο σκληρή και επιθετικά χάσαμε κάποια εύκολα, ελεύθερα σουτ με τον Ναν και τον Ερναγκόμεθ.

Στο δεύτερο μέρος είδαμε μια διαφορετική εικόνα. Πιέσαμε με την άμυνά μας τα αντίπαλα γκαρντ, πήραμε τα ριμπάουντ με τον Γιούρτσεβεν και βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Φυσικά όταν παίζεις στην έδρα σου, βρίσκεις αυτοπεποίθηση και κίνητρο. Παίξαμε καλά και στην επίθεση. Ο Ναν βρήκε μαζεμένους πόντους, ο Όσμαν έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ο Σλούκας και ο Σορτς είχαν επίσης συνεισφορά. Πήραμε μια σημαντική νίκη.

Στην τελευταία περίοδο, λόγω και της απουσίας του Χολμς, χρησιμοποιήσαμε τον Όσμαν ως πάουερ φόργουορντ, μαζί με τρία γκαρντ κι αυτό μας άνοιξε περισσότερους χώρους στην επίθεση. Παίξαμε καλό μπάσκετ και είναι μια σημαντική νίκη για εμάς.

Νομίζω πως ο Γιούρτσεβεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ιδίως τα επιθετικά του ριμπάουντ ήταν πολύ σημαντικά για εμάς και μας έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες. Πήρε καλές πάσες από τον Σλούκα και τον Σορτς, που τον εκμεταλλεύτηκαν σωστά. Στο πρώτο μέρος έκανε κάποια λάθη στην άμυνα, αλλά στο δεύτερο έκανε καλή δουλειά στη ρακέτα. Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κι ελπίζω να συνεχίσει έτσι.

Δυστυχώς η κατάσταση του Χολμς είναι σοβαρή. Ο γιατρός μου είπε ότι θα μείνει εκτός σίγουρα για έναν μήνα. Το καλό είναι ότι δεν έχει πειραχτεί ο χιαστός, οπότε δεν θα κάνει επέμβαση. Με τη θεραπεία, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Φυσικά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε (σσ. αν θα βγούμε στην αγορά για παίκτη), αλλά σίγουρα όχι αυτή την εβδομάδα.

Οι γιατροί μου είπαν και τα καλά νέα. Ελπίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα, ο Λεσόρ θα επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις. Αν είναι καλά, θα είναι η νέα μας μεταγραφή»