«Αthens Alitheia Forum»:Οι επικοινωνίες με Τσουκαλά, το debate των εκπροσώπων και η δωρεάν διαφήμιση

Και επειδή είμαστε στα του Συνεδρίου που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας για τα Fake News αξίξει να σταθούμε στη δωράν διαφήμιση που του έγινε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τέτοιες ήταν οι αντιδράσεις και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση που καλύτερη διαφήμιση δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Μαρινάκης και οι συν αυτώ.

Τελευταίο κρούσμα η αντίδραση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά ο οποίος αφού ξεκίνησε το Συνέδριο με μία ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση ξεκαθάρισε πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν επρόκειτο να νομιμοποιήσει αυτή την προπαγάνδα της κυβέρνησης.

Και έτσι ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκινώντας τη σημερινή παρέμβασή του έκανε γνωστό πως είχαν γίνει πέντε επικοινωνίες του γραφείου του με τους συνεργάτες του κ. Τσουκαλά για την επιβεβαίωση της παρουσίας του στην εκδήλωση, τους συμμετέχοντες στο πάνελ αλλά και όλο το πρόγραμμα.

Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε γνώμη και αποφάσισε ότι δεν ήθελε να πάει στην εκδήλωση.

«Ο κ. Τσουκαλάς έγραψε ότι δεν θέλει να έρθει εδώ για να μην νομιμοποιήσει μια φιέστα, προσβάλλοντας θεωρώ το σύνολο των ομιλητών και βέβαια να έρθει σε μια κυβέρνηση των υποκλοπών, το καθεστώς, τη διεφθαρμένη και όλα αυτά τέλος πάντων. Γιατί δεν έρχεται να τα πει εδώ όλα αυτά; Στη Δημοκρατία την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Και δεύτερον, όλες αυτές τις ημερομηνίες που σας διάβασα, η κυβέρνηση δεν ήταν όλα αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς; Έγινε ξαφνικά χθες; Είναι στάση του ΠΑΣΟΚ κι απαντά γιατί είναι κολλημένη η βελόνα και μάλλον πάει προς τα κάτω. Ίσως θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τη διεύρυνση και όχι με την αλήθεια» αυτά είπε ο κ. Μαρινάκης προκαλώντας την αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, θέλει... debate με τον Μαρινάκη.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν λέει την αλήθεια ή δεν έχει σωστή ενημέρωση. Καμία επιβεβαιωτική απάντηση δεν υπήρξε στα e-mail, που μου έστειλε το γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, εκτός κι αν θεωρεί επιβεβαίωση ότι ζητήθηκε να τους δοθεί ο αριθμός του κινητού μου τηλεφώνου.

Αν θέλει να συζητήσουμε όσα καταγγέλλω, μπορεί να άρει το εμπάργκο και να δεχθεί να συζητήσουμε μαζί σε όποια τηλεοπτική εκπομπή θέλει, κάτι που αποφεύγει συστηματικά από την ημέρα που ανέλαβα Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αν κάποιος φοβάται τον διάλογο δεν είμαι εγώ που καθημερινά συζητάω με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο κ. Μαρινάκης που επιλέγει τον μονόλογο σε τηλεοπτικές εκπομπές».