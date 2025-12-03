Athens Uncorked: Η νέα εμπειρία κρασιού, γαστρονομίας και τέχνης στην καρδιά της Αθήνας

Μια νέα γιορτή κάνει την εμφάνισή της στην αθηναϊκή σκηνή, φέρνοντας κοντά το κρασί, τη γαστρονομία, τη μουσική και τη σύγχρονη αστική δημιουργικότητα. Το Athens Uncorked, με το motto «Uncork the Experience» , έρχεται στις 14 Δεκεμβρίου 2025 για να μεταμορφώσει το εμβληματικό PLEX (Κεραμεικού 28) σε ένα πολυδιάστατο περιβάλλον αισθήσεων και εμπειριών.

Η εκδήλωση ξεκινάει στην Αθήνα και αποτελεί τη νέα εμπειρία κρασιού, γαστρονομίας και τέχνης στην καρδιά της πόλης.

Τι θα ανακαλύψετε στο PLEX;



Από τις 11:00 έως τις 23:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν:



Οίνος: Πάνω από 45 οινοποιεία από όλη την Ελλάδα θα δώσουν το παρόν.



Γαστρονομία: Θα υπάρχει Street food που συνοδεύει ιδανικά την οινική περιήγηση.



Wine Shop: Ένα Wine shop θα επιτρέπει την αγορά κρασιού για να μη λείψει από καμία εορταστική στιγμή.

Τέχνη και μουσική:

Το Luv n Roll θα έχει Tattoo corner με αποκλειστικά σχέδια για την ημέρα.



DJ sets θα υπάρχουν από τις 11:00 – 20:00 για γιορτινούς ρυθμούς.



Το δυνατό φινάλε θα γίνει με Party time από τις 20:00 – 23:00, για ένα αξέχαστο κλείσιμο.

Εισιτήρια & VIP Benefits



Το Athens Uncorked αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στην κουλτούρα του κρασιού, φιλοδοξώντας να γίνει σημείο αναφοράς για τη δημιουργικότητα, τη γεύση και την εμπειρία στην πόλη.

Τιμές Εισιτηρίων:



Γενική είσοδος: 12€ στην προπώληση ή 16€ στην είσοδο.



VIP εισιτήριο: 20€ στην προπώληση ή 25€ στην είσοδο.



VIP Benefits: Οι κάτοχοι VIP εισιτηρίου εξασφαλίζουν προτεραιότητα στην είσοδο και σε γευσιγνωσίες , δοκιμή παλαιωμένων εσοδειών κρασιού και έκπτωση 15% σε αγορά κρασιών.