Athens Uncorked: Στις 14 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει μια διαφορετική γιορτή για το κρασί

Όταν ο χώρος, εν προκειμένω το εμβληματικό PLEX, γίνεται έμπνευση για μία γιορτή κρασιού, το αποτέλεσμα είναι η «Athens Uncorked», η γιορτή κρασιού που κάνει ντεμπούτο στις 14 Δεκεμβρίου. Η Ιωάννα και ο Βαγγέλης, οι «εγκέφαλοι» του project, είχαν επισκεφτεί τον χώρο για μια γευσιγνωσία και η ενέργειά του τούς έκανε να φανταστούν την αντισυμβατική τους ιδέα να λαμβάνει σάρκα και οστά σε αυτόν.

Athens Uncorked

Γιατί η Athens Uncorked είναι αντισυμβατική;

Ο στόχος που θέτουν οι δύο διοργανωτές είναι να κάνουν το κρασί κομμάτι της καθημερινότητας της νέας γενιάς, να το συνδυάσουν με τη μουσική, την τέχνη, τη γειτονιά, τη λαϊκή και την pop κουλτούρα. Να ενώσουν μικρούς και μεγάλους, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο κρασί. Να τοποθετήσουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν της ελληνικής γαστρονομίας έξω από το κλασικό πλαίσιο, να δείξουν μια νέα άποψη.



Πόσο δύσκολη ήταν η υλοποίηση της ιδέας;

Η υλοποίηση της ιδέας μόνο εύκολη δεν ήταν. Από τη διαμόρφωση του χώρου μέχρι τους οινοποιούς που θα συμμετέχουν, όλα έπρεπε να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε αυτό σημαντική ήταν η συμβολή συνεργατών που οι διοργανωτές ήξεραν και εμπιστεύονταν, συνεργατών που μοιράζονταν το όραμα «κρασί-νέα γενιά».



Athens Uncorked

Τι θα δούμε λοιπόν στην Athens Uncorked;

Καταρχάς, 40-45 οινοποιεία που εμπιστεύτηκαν την Ιωάννα και τον Βαγγέλη και θεώρησαν ότι το όραμά τους ταιριάζει στις δικές τους προσδοκίες. Στο Athens Uncorked δεν υπάρχουν ταμπέλες για τις ετικέτες και τους ανθρώπους· η γιορτή είναι ανοιχτή σε όλους. Αλλά ο στόχος είναι η νέα γενιά.

Παράλληλα, τον πρώτο λόγο θα έχουν οι παραγωγοί και οι γευστικές δοκιμές. Είναι μια δέσμη happenings με στόχο το «τόσο όσο», όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, ώστε να μην αποσπάται κάποιος από την εμπειρία του κρασιού.

Από δρώμενα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Αν αυτό δεν ακούγεται αρκετό, θα υπάρχουν διάφορα δρώμενα. Ένα live art piece έχει προγραμματιστεί για κάθε μέρα, φέρνοντας την ενέργεια της Αθήνας στον χώρο του κρασιού.

Και η γιορτή ολοκληρώνεται με ένα πάρτι που έχει ως στόχο την ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων, όπου, μεθυσμένοι από τη γεύση και τα αρώματα, θα γιορτάσουν τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του οίνου.

Τι προσδοκούν οι διοργανωτές;

Η βασική φιλοδοξία του Uncorked είναι να ανοίξει την πόρτα σε ένα νέο, φρέσκο κοινό που θα θέλει να γνωρίσει το κρασί χωρίς τυπικότητες. Να ενώσει την Αθήνα με το κρασί και το κρασί με την Αθήνα. Παράλληλα, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της νεότερης γενιάς, να δείξει στους οινοπαραγωγούς ότι μπορούν να βασιστούν στη νεανική κουλτούρα για να διευρύνουν το κοινό τους. Να τους εμπνεύσει να δημιουργήσουν για τους νέους.