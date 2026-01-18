Αθήνα: Φρέσκο μέλι από μελίσσι σε κορμό δέντρου στο Κολωνάκι

Κι όμως, δεν είναι σκηνή από χωριό. Στην καρδιά του Κολωνακίου, περαστικοί ανακάλυψαν ενεργό μελίσσι μέσα σε κορμό δέντρου, με τις μέλισσες να δουλεύουν κανονικά και να παράγουν φρέσκο μέλι εντός του αστικού ιστού. Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, αποδεικνύοντας ότι η φύση βρίσκει τρόπους να επιβιώνει ακόμη και στο πιο «τσιμεντένιο» περιβάλλον.



Μελισσοκόμοι και ειδικοί εξηγούν ότι τα αστικά μελίσσια δεν είναι σπάνια: η ποικιλία φυτών σε πάρκα, αυλές και μπαλκόνια, αλλά και η σχετικά χαμηλότερη χρήση φυτοφαρμάκων σε σχέση με την ύπαιθρο, δημιουργούν συχνά ευνοϊκές συνθήκες. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι η σωστή διαχείριση για την ασφάλεια πολιτών και εντόμων—όχι πανικός, όχι «εξόντωση», αλλά οργανωμένη απομάκρυνση όταν χρειάζεται.

'Οπως αποκαλύπτει ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Αποστολόπουλος σε βίντεο που ανήρτησε στο instagram το δέντρο που βρήκε καταφύγιο η βασίλισσα με τις εργάτριες της είναι σε κακή κατάσταση και πρέπει να κοπεί





Μια μικρή υπενθύμιση ότι, ακόμα και στο Κολωνάκι, η άνοιξη δεν ρωτάει διεύθυνση.