Αθήνα: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού - Στο σημείο συνεργεία της ΕΥΔΑΠ

Κλειστή παραμένει από το πρωί η οδός Καραγιώργη Σερβίας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σημειώθηκε θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μικρή καθίζηση στο οδόστρωμα, ενώ συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται ήδη εκεί για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η διακοπή κυκλοφορίας εφαρμόζεται από το ύψος της Πλατείας Αγίας Ειρήνης έως την περιοχή του Πλατείας Συντάγματος.

Λόγω της διακοπής, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους γύρω δρόμους του κέντρου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.