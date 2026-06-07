Αθήνα: Κλειστοί δρόμοι για τον αγώνα ποδηλασίας Run Bike Care 2026

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Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του 6ου αγώνα ποδηλασίας «Run Bike Care», που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου και θα επιφέρει περιορισμούς στην κυκλοφορία από τις 08:00 έως τις 12:00.

Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν στην εξής διαδρομή:

Πλατεία Συντάγματος (εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας – Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας – Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου – Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος (τερματισμός).

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμοστεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους:

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Πλατεία Συντάγματος.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.

Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ Αθανασίου Διάκου και Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Πανεπιστημίου, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την Ιπποκράτους.

Ακαδημίας, από τη Χαριλάου Τρικούπη έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Ζαχάρωφ έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Αρδηττού.

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Μελεάγρου, στο τμήμα μεταξύ Ησιόδου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αραβαντινού, στο τμήμα μεταξύ Ησιόδου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Κλεάνθους, στο τμήμα μεταξύ Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή του αγώνα, με εξαίρεση δύο ελεγχόμενους κόμβους:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και Ρηγίλλης.

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Σύσταση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της διοργάνωσης και να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.