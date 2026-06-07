Αθήνα: Κλειστοί δρόμοι για τον αγώνα ποδηλασίας Run Bike Care 2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις 08:00 έως τις 12:00.
Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του 6ου αγώνα ποδηλασίας «Run Bike Care», που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου και θα επιφέρει περιορισμούς στην κυκλοφορία από τις 08:00 έως τις 12:00.
Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν στην εξής διαδρομή:
Πλατεία Συντάγματος (εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας – Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας – Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου – Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλατεία Συντάγματος (τερματισμός).
Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί
Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμοστεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους:
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.
- Πλατεία Συντάγματος.
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη.
- Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ Αθανασίου Διάκου και Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες οδούς έως την πρώτη παράλληλη, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.
- Πανεπιστημίου, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως την Ιπποκράτους.
- Ακαδημίας, από τη Χαριλάου Τρικούπη έως τη Βασιλίσσης Σοφίας.
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Βασιλίσσης Αμαλίας έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, από τη Ζαχάρωφ έως τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Βασιλέως Κωνσταντίνου.
- Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Αρδηττού.
- Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.
- Μελεάγρου, στο τμήμα μεταξύ Ησιόδου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
- Αραβαντινού, στο τμήμα μεταξύ Ησιόδου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
- Κλεάνθους, στο τμήμα μεταξύ Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή του αγώνα, με εξαίρεση δύο ελεγχόμενους κόμβους:
- Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας και Ρηγίλλης.
- Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλέως Γεωργίου Β΄.
- Σύσταση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή της διοργάνωσης και να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.