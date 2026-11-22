Για τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα, τον γάμο αλλά και τη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο ζωής της μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, σε συνέντευξή της στο περιοδικό InStyle και στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Το «καμπανάκι» που την έκανε να αλλάξει

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ψυχοθεραπεία αποτέλεσε την αρχή της προσωπικής της αλλαγής, ενώ καθοριστική ήταν μια ξαφνική ολική ρήξη μηνίσκου, χωρίς να έχει προηγηθεί συγκεκριμένος τραυματισμός.

«Για μένα, ήταν σαν το σώμα μου να έβαλε ένα φρένο τη στιγμή που εγώ δεν έδινα στον εαυτό μου την άδεια να σταματήσει», ανέφερε.

«Ήταν το σημείο που κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να ζω με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να επιστρέψω σε μένα, να ακούσω τον εαυτό μου και να αρχίσω να με φροντίζω με τον τρόπο που φρόντιζα όλα τα υπόλοιπα», πρόσθεσε.

Όσα είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε ότι στην αρχή δυσκολευόταν να πιστέψει πως μια τόσο όμορφη σχέση μπορούσε να είναι αληθινή.

«Με τον Μπρούνο, όμως, αυτό που με έκανε να νιώσω ασφάλεια, ήταν η συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λέει, και σε αυτά που κάνει. Δεν είναι μόνο όσα δείχνει ή λέει, αλλά ο τρόπος που είναι καθημερινά δίπλα μας. Με τον καιρό έμαθα να εμπιστεύομαι περισσότερο αυτό που ζω και να μην αναζητώ διαρκώς πού μπορεί να κρύβεται κάτι διαφορετικό».

Η άποψή της για τον γάμο

«Δεν πιστεύω ότι ο γάμος αλλάζει απαραίτητα κάτι στην ουσία μιας σχέσης. Στη δική μου καθημερινότητα για παράδειγμα, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό. Αν δυο άνθρωποι είναι ήδη συνειδητά μαζί, αυτό δεν αλλάζει επειδή παντρεύτηκαν», εξήγησε.

«Δε θεωρώ ότι ο γάμος δημιουργεί την αγάπη ή κάνει μια σχέση πιο δυνατή από μόνος του, αλλά μπορεί να δώσει έναν όμορφο, συμβολικό τρόπο να επιβεβαιώσεις της επιλογή σου να είσαι με τον άλλον», συμπλήρωσε.