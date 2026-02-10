Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν αποκαλώ τον Μπρούνο «σύζυγο», αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για τον καλοκαιρινό της γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα και αποκάλυψε εάν έχει αγχωθεί με τα προσκλητήρια του γάμου τους που πρέπει να ταξιδέψουν μέχρι τη Λατινική Αμερική. «Δεν μου είναι και πολύ σημαντική η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί και να μην τη γιορτάσω. Αν είμαι με τον αγαπημένο μου, μαζί θα είμαστε φυσικά».

Καθ’ οδόν τα προσκλητήρια

Όταν η ρεπόρτερ της εκπομπής ρώτησε εάν τα προσκλητήρια του επερχόμενου γάμου της με τον Μπρούνο (ακούγεται πως το ζευγάρι θα παντρευτεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου στην Πάρο, ωστόσο δεν το έχουν επιβεβαιώσει) έχουν ξεκινήσει να αποστέλλονται σε Ιταλία και Αργεντινή εκείνη χαμογέλασε και αρκέστηκε να πει ένα: «Όλα καλά. Εγώ είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και αισιόδοξος, οπότε είναι το φυσικό μου στοιχείο αυτό. Και δεν το κάνω επίτηδες και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Μακάρι να του το μεταδίδω, είναι πολύ ευχάριστο αυτό».

Την αποκαλεί «γυναίκα του»

Ο Τσερέλα αποκαλεί την Οικονομάκου «my wife», εκείνη άραγε πώς τον φωνάζει; «Εγώ δεν τον λέω husband, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε σαν παντρεμένοι» σχολίασε η Οικονομάκου και όλοι τώρα περιμένουν να δουν το ερωτευμένοι ζευγάρι να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και μάλιστα μπροστά στις κάμερες των εκπομπών και στα φλας των παπαράτσι.