Αθηνά Οικονομάκου: Δηλώνει έτοιμη να τολμήσει και αποκαλύπτει το πάρτι του γάμου της στην Πάρο

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star» συνάντησε την Αθηνά Οικονομάκου η οποία μίλησε για τον γάμο της που κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό.

«Πέρα από την υπέροχη στιγμή του μυστηρίου και της τελετής που ήταν τρομερά συγκινητική, δεν έχει αλλάξει κάτι μετά τον γάμο. Ήταν μεγάλη έκπληξη, ευχάριστη που κρατήσαμε κρυφό τον γάμο μας. Ήταν μεγάλη ανάγκη μας αυτό. Και τελικά παρ’ όλο που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει κάποια εικόνα. Το θέλαμε πάρα πολύ να είναι έτσι, τόσο κλειστό και οικογενειακό. Όσο για το πάρτι, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Μετά θα χαλαρώσουμε λίγο, καθώς η δουλειά η δική μου δεν σταματάει ποτέ» εξήγησε.

Την επιτυχία αυτή που γνωρίζει μέσα από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν την περίμενε όπως εξηγεί. «Είμαι πολύ περήφανη. Και είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μένα που περισσότερο με στηρίζουν γυναίκες απ’ ό,τι άντρες. Δεν περίμενα ούτε το ξεκίνημα αυτό, ούτε την καριέρα, οπότε απολαμβάνω και εκτιμώ την κάθε μέρα που περνάει».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην σειρά «Έχω παιδιά». «Μου άφησε γλυκές αναμνήσεις. Ήταν δύο χρονιές πολύ σημαντικές για μένα. Δεθήκαμε με μία ομάδα ανθρώπων που είναι οικογένεια πια, που έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές. Υπήρχε τέτοια οικειότητα και όμορφη σχέση μεταξύ μας και άνεση, που πραγματικά το διασκεδάσαμε δύο χρόνια, κι ήταν υπέροχα».

Μίλησε όμως και για τη νέα τηλεοπτική σεζόν λέγοντας: «Είμαι σε συζητήσεις, ωστόσο είναι μια περίοδος που σκέφτομαι ότι ίσως θα είναι ευκαιρία να κάνω διαφορετικά πράγματα τηλεοπτικά. Έκλεισα φέτος τα 19 χρόνια συνεχόμενα σε τηλεοπτικές σειρές, και νομίζω ότι είναι μία περίοδος στη ζωή μου που μπορώ να πω ότι νιώθω έτοιμη να τολμήσω κάτι διαφορετικό. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο, βλέποντας και κάνοντας».