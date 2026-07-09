Αθηνά Οικονομάκου: Η selfie με την Τζένιφερ Λόπεζ στο fashion show της Σήλιας Κριθαριώτη

Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε το «παρών» στο σόου της Σήλιας Κριθαριώτη που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Εκεί είχε τη χαρά να βρεθεί απέναντι από την Τζένιφερ Λόπεζ, την πλησίασε, της είπε πόσο τη θαυμάζει και της ζήτησε να φωτογραφηθούν μαζί, κάτι που διάσημη λατίνα performer δεν αρνήθηκε.

Η Αθηνά Οικονομάκου έδωσε το «παρών» στο σόου της Σήλιας Κριθαριώτη που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Εκεί είχε τη χαρά να βρεθεί απέναντι από την Τζένιφερ Λόπεζ, την πλησίασε, της είπε πόσο τη θαυμάζει και της ζήτησε να… pic.twitter.com/B5s9UnHIqf — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Κατενθουσιασμένη η Οικονομάκου μοιράστηκε το φωτογραφικό στιγμιότυπο στο Instagram γράφοντας: «Τσιμπήστε με», αφού ούτε και η ίδια δεν πίστευε σε αυτό που μόλις είχε ζήσει.

Η Αθηνά Οικονομάκου παρακολούθησε την επίδειξη μόδας μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα. Από το fashion show δεν έλειπε ούτε ο σύζυγος της Κριθαριώτη, Νικόλαος Τσάκος μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Επίσης παρευρέθηκαν η Μιράντα Πατέρα, ο Χρύσανθος Πανάς και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον στιλίστα της, Fancy James.